Yulen Pereira despeja todas las incógnitas sobre su ruptura con Anabel Pantoja: “No era premeditado”

La mediática ruptura entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja sigue atrayendo a curiosos que quieren conocer qué pasó para que decidieran poner término a su relaicón. El amor de la ahora expareja surgió Supervivientes, por lo que la audencia de Telecinco ha sido la gran testigo de su historia.

El esgrimista visitó anoche Viernes Deluxe para contar nuevos detalles sobre el triste desenlace de su reciente relación. Durante el programa, María Patiño quiso armar una cronología detallada del día que rompieron, puesto que el joven aseguró que fue "uno de los momentos más compicados" que ha vivido en sus dos últimos años.

Pereira afirmó que "fue muy duro". Aquel día se fueron a comer a un restaurante después de que Anabel llegara de la gira junto a Isabel Pantoja. Durante la comida ella le notó distante y frío, una sensación que venía de meses atrás, incluso. Es por ello que, al acabar el postre, ella decidió preguntarle qué le pasaba y cómo se sentía, a lo que Yulen no tuvo más remedio que decirle la verdad, dejándola en estado de shock. "No era nada premeditado, no estaba pensado [...] Los dos estábamos completamente rotos", relató.

"Yo, desde el día uno, le pedí perdón, porque no creo que sean las formas de dejar a tu pareja o de decirle que ya no quieres estar con ella... En un restaurante. Le dije: 'Lo he hecho mal pero es como lo he sentido'", explicó.

Las palabras exactas que empleó fueron: "Ya no estoy cómodo. No veo un futuro contigo. No me veo dando el 100% ahora mismo, no te estoy dando la prioridad que mereces". Una respuesta que a Pantoja le hizo intentar buscar una solución porque no quería romper su romance; estaba en plena fase de negación. Finalmente, aunque le dolió muchísimo, entendió la postura de Yulen perfectamente.

Cuando volvieron a casa —la cual acababan de alquilar—, siguieron hablando del tema, con una petición por parte de la sobrina de la tonadillera: "Esta noche, por favor, no me dejes sola". Expusieron sus sentimientos y lloraron muchísimo, siempre sin malos rollos; y, por supuesto, pasaron a noche juntos y abrazados.