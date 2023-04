Cada año aparece marcado en el calendario laboral el 1 de mayo como festivo en toda España, aunque este 2023 al caer el domingo, todas las comunidades lo trasladarán finalmente al lunes. El motivo es que en esta fecha se conmemora el Día Internacional de los trabajadores o del Trabajo, una jornada en la que se reivindican los derechos laborales y sociales de todos los empleados.

Sin embargo, siempre hay algún despistado que se plantea cuál es el origen de este Día del Trabajo y desde cuándo se celebra. Por eso, te contamos con todo lujo de detalles la historia que hay detrás de esta fecha.

¿Qué se celebra el 1 de mayo en España?

Como ya hemos adelantado el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador en España, una fecha muy señalada en la que se consiguió la jornada de ocho horas tal y como la conocemos actualmente. Para conocer los orígenes de esta fiesta nacional hay que remontarse a 1886, año en el que el movimiento sindicalista de Estados Unidos comenzó a hacerse notar en plena Segunda Revolución Industrial.

En ese momento, los trabajadores estadounidenses tenían que hacer frente a interminables jornadas laborales que rondaban las 16 horas diarias en las fábricas. Por aquel entonces y, por raro que nos parezca ahora, no existían limitaciones de ningún tipo y las que había tenían relación con que las personas no trabajasen más de 18 horas seguidas si no había un motivo de peso. De lo contrario, recibían una multa 25 dólares.

El ambiente de crispación era tal que la Federación Americana del Trabajo, el sindicato con más peso hasta el momento, decretó que a partir del 1 de mayo 1886 la jornada laboral se reduciría única y exclusivamente a las ocho horas bajo el lema de “ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”.

Siluetas de trabajadores e ingenieros en una obra al atardecer. / Getty

Esto desencadenó en una oleada de paros y protestas, a las que los empresarios hicieron caso omiso, lo que desató en un conflicto más violento. Para intentar que se cumplieran los derechos de los trabajadores, Estados Unidos tuvo que hacer frente a cuatro intensos días de protestas y cargas policiales, siendo la ciudad de Chicago el germen de todas las manifestaciones del movimiento obrero, que congregaron a más de 80 mil personas.

Este cambio fue liderado por Alberts Pearsons y acabó con enfrentamientos muy violentos entre los trabajadores y la policía. Tras cuatro días de intensa agitación, se produjo una gran movilización en la plaza de Haymarket en la que estalló un artefacto explosivo que acabó con la vida de un agente de policía.

Las autoridades responsabilizaron a los trabajadores del crimen y acabaron deteniendo a más de 30 personas por tener ideas radicales, de las cuales finalmente cuatro entraron en prisión y otras cinco acabaron en la horca. Este último fue el motivo que llevó a que popularmente todo el mundo se refiriese a ellos como los mártires de Chicago.

¿Desde cuándo se celebra el Día de los Trabajadores y por qué?

Tres años después, en 1889, el Congreso Obrero Socialista declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en el que se honraba la lucha que habían emprendido los empleados para conseguir la tan ansiada jornada de ocho horas y, a su vez, recordar a los mártires de Chicago.

Un festivo de carácter internacional

El 1 de mayo es festivo en diferentes rincones del mundo. Sin embargo, en Estados Unidos cambiaron esta fecha al primer lunes de septiembre, ya que así se decidió para desvincular este día del movimiento sindicalista ante el miedo de que el socialismo perpetuase en Estados Unidos. A esta iniciativa poco después se añadieron otros países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.