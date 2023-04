Iván Ferriero, tras su lío por unas declaraciones sobre Rafa Nadal: “Me he comido una semana de insultos”

Hace unos días salía a la luz una entrevista en Esquire con Iván Ferreiro. El músico gallego sacó nuevo disco hace unos meses, Trinchera pop, después de siete años sin hacerlo y, además, ha publicado una novela, Meteoro y Sr Conejo, con su prima María Rod en la que él y Leiva son los grandes protagonistas.

Y ya se sabe que uno, en las entrevistas habla de todo un poco y uno de los temas que tocaron fue el de la salud mental del que Iván Ferreiro lleva hablando desde que ahora se haya vuelto un tema habitual.

Y él, que no es de respuestas escuetas, acabó hilando el tema con Rafa Nadal: “Me toca los huevos, para mal, Rafa Nadal. El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo. Y todo el mundo dice: ¡Qué buen ejemplo para los niños! Pues yo creo que es un ejemplo de mierda. Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar, para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto”.

Unas palabras que fueron recogidas por muchos medios como una crítica a Rafa Nadal y que ha armado toda una revolución en redes sociales.

Hemos hablado con él para ver qué piensa de la viralidad de sus palabras.

Hablamos de Rafa Nadal… menuda se ha liado.

Prefiero no hacerlo. Yo creo que he sido muy claro, no he dicho nada contra Rafa Nadal. Es un deportista maravilloso y yo no estaba hablando de él, estaba hablando de ciertas actitudes de ciertos periodistas que ensalzan ciertas cosas. Es una entrevista que hice hace tres meses y esta semana ciertos periódicos de un lado concreto de la política son los que lo sacaron.

Bueno, al final lo ha sacado todo el mundo.

Pero los primeros que sacaron la noticia mal fueron unos en concreto. Pero no tengo nada que decir. Te voy a decir lo que le voy a decir a todo el mundo. Que vayan a la primera entrevista en Esquire porque ahí lo dije claro y creo que se entiendo bien. Puede que decir la palabra mierda no fuera lo más acertado, pero era una conversación tranquila con una periodista y no creo que en Esquire tuviera ningún tipo de mala fe. Cuando leo la entrevista, bueno, es la forma que tengo de hablar y, a veces, la manera de hablar, cuando se escribe, queda distinto a lo que pasa cuando nos vemos las caras.

Está claro que una cosa son las formas y otra, el fondo.

Yo no sé en qué momento alguien cree que puedo llamar a un periódico para decir una frase así, no sé qué voy a ganar. También es cierto que me he comido una semana de insultos continuos en las redes y es lo que hay, me ha tocado a mí y ni me voy a retractar ni me arrepiento porque realmente creo que no he dicho nada, solo he hecho un pensamiento sobre ciertas cosas que pasan y valorar ciertas actitudes de la gente. Curiosamente esa gente de la que hablaba es la que está insultando en estos momentos. No creo que ninguno haya leído la revista de Esquire. Qué le vamos a hacer, es un poco triste, pero me ha tocado a mí. En su momento le tocó a Zahara, le tocó a Russian Red en su momento, nos puede tocar en cualquier lado. Y está claro que hay mucho más respeto por los deportistas que por los artistas.

Bueno, es que hay cierta gente intocable.

Bueno sí, hay mucha gente que es intocable y así nos va con el rey emérito que se decidió dejarle intocable.

Y tú promoviendo el amor en tu último disco…

Me hace gracia meterme en este lío cuando realmente he hecho un disco que es para llevarse bien, que habla de entenderse, dialogar, abrazarse y no pensar mal de los demás.

Lo bueno de estos virales es que duran dos días.

Pobrecito al que le toque el siguiente.