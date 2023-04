María Pedraza, pura sensualidad en su posado en bikini presumiendo de cuerpazo

Ya sabemos como dice el refrán... La primavera la sangre altera, y desde luego, no tenemos ninguna duda. Ahora que llega el buen tiempo, las redes sociales se convierten en un escaparate de cuerpazos en los que nuestras celebrities aprovechan para mostrar los resultados de tanto esfuerzo en el gym, ¡y no es para menos!

María Pedraza se ha convertido en toda una it girl. Además de triunfar detrás de las cámaras con sus papeles en series tan famosas como La Casa de Papel, Élite, Toy Boy o Las niñas de cristal, la actriz se ha ganado su hueco en las redes sociales donde ya acumula más de 11 millones de seguidores.

Los desnudos no son nada nuevo para ella, y es que bien sabe Pedraza subir la temperatura en redes y dejar a sus followers con la boca abierta. No hay nada que se le resista, ni una foto en albornoz, ni en tanga, ni en la ducha... sea como sea, sabe cómo hacerlo y se le da bien.

Llega la temporada

No es la primera vez que las redes se alteran con las publicaciones de la intérprete, pues siempre que puede presume de body, que mucho trabajo le ha costado. Y justo eso es lo que ha vuelto a hacer.

Como si de una diosa se tratase, Maria Pedraza se ha puesto su bikini en tono azul, se ha sentado en el suelo de lo que podría ser su jardín después de dase un bañito en la piscina, hecho que podemos interpretar por su pelo mojado, y ha mirado a cámara y no le ha hecho falta ni decir pa-ta-ta.

En apenas una hora, la publicación ya roza los 100.000 likes, ¿algo sorprendente? la verdad es que no, porque sus posados de infarto no generar otra cosa que lluvia de halagos y de me gustas.

Quizás sea el amor lo que le siente tan bien a la actriz. Y es que desde que se conoció su ruptura con Álex González y, más tarde, su nueva ilusión, un piloto de motos, María se ha mostrado más feliz e ilusionada que nunca. De hecho hasta podríamos decir que este romance con Víctor López está más que consolidado, o al menos así lo demuestran las últimas imágenes que se han filtrado de ellos en donde desprenden magia.