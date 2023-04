Ariana Grande como Glinda en ‘Wicked’: ¿por qué es el papel de su vida?

La adaptación al cine del exitoso musical Wicked volvió locos a los expertos de Broadway. La obra, estrenada en 2003, ha enamorado a millones de personas desde su estreno, convirtiéndose en todo un referente del mundo del espectáculo.

Inspirada en los personajes de Oz, la obra cuenta la verdadera historia de Elphaba, la malvada bruja del Oeste, antes de que Dorothy llegase al mágico mundo. Tambien de Glinda, la bruja buena, y la amistad que las unió durante años universitarios.

De este modo, la historia cuenta cómo Elphaba se convierte en la villana de Oz. Una historia que amarán los seguidores y seguidoras de Harry Potter. Y es que, al igual que en los libros de J.K Rowling, acudimos a clases de magia.

Ahora, por fin, hemos visto las primeras imágenes de Ariana Grande como Glinda: la bruja buena de Oz. Un papel para el que la cantante ha estado preparándose prácticamente toda la vida. Y es que Ariana Grande es muy fan del musical desde que se estrenó.

De hecho, la propia cantante versionó junto a Mika en 2012 una de las canciones más conocidas de la obra: Popular. ¿Lo curioso? Una década después Ariana la cantaría para la versión cinematográfica. Y es que es su personaje, el de Glinda, quien se lo canta a Elphaba, intepretada por Cynthia Erivo. Vamos, que Ariana Grande ha cerrado el circulo.

MIKA - Popular Song (Closed-Captioned) ft. Ariana Grande

Ariana Grande: Wicked es un sueño

Ahora, por primera vez, hemos visto a Ariana Grande caracterizada de Glinda. ¡Y es una auténtica pasada! La actriz estadounidense se ha puesto el caracterísitico vestido de color rosa de la bruja buena.

Además, en redes sociales, se ha viralizado un pequeño corte del rodaje. En él, vemos a Ariana cantando una parte de una canción. Con una preciosa voz de soprano, la cantante vuelve a demostrar tener una de las mejores voces del momento.

ariana grande as glinda on the set of ‘Wicked’ pic.twitter.com/rPDFbc6pC1 — noah (@bloodlineprint) April 23, 2023

Ariana Grande se ha mimetizado con su personaje de Glinda en los últimos meses. La actriz lleva más de un año involucrada en el proyecto. Entre el rodaje, las clases de baile y los ensayos, Ariana lleva casi un año viviendo en Londres. La joven de 29 años ha paralizado su agenda para meterse de lleno en Oz.

Ariana Grande as Glinda on the set of ‘Wicked.’ pic.twitter.com/CnLzLMDuRt — noah (@bloodlineprint) April 17, 2023

Tan metida está en su papel de Glinda, que las únicas canciones que le hemos escuchado cantar a Ariana en los últimos meses han tenido que ver con Oz. A finales de 2022, Ari volvió a las redes sociales para intepretar Somewhere Over The Rainbow, el clásico que Judy Garland interpretó en El Mago de Oz de 1939.

Pero la cosa no se quedó ahí. Ariana cambió su bio en Instagram por: "currently somewhere over the rainbow" (Actualmente en algún lugar debajo del arco iris). Toda una declaración de intenciones.

Además, hace unas semanas, la producción llegó al ecuador. Ariana compartió un precioso texto donde explicaba lo especial que está siendo esta experiencia para ella: "Está siendo un sueño. Saboreando cada milisegundo que me queda con mi Galinda (aunque estará conmigo irrevocablemente, para siempre). me enseña tantas cosas nuevas cada día. Estoy tan agradecida, no sé qué hacer o decir... de estar aquí en Oz donde cada día es un cambio de vida."

Una relación de hermanas con la coestrella: Cynthia Erivo

Este rodaje está siendo muy especial también por la amistad tan bonita que ha desarrollado con la coestrella de Wicked: Cynthia Erivo. La actriz da vida a Elphaba, la malvada bruja del Oeste, y ha congeniado de maravilla con Ari.

De hecho, se llaman "hemanas" la una a la otra. Esto es lo que escribió la actriz en un mensaje: "Mi dulce hermana. ¡Te amo tanto tanto, este tiempo ha sido tan transformador, no puedo imaginar mi vida sin ti en ella! ¡Más días hermosos en Oz por delante, y más en nuestras vidas! Quédate conmigo".

Sin duda, el mundo de Oz ha cambiado a Ariana Grande. ¿Lo bueno de este proyecto? Que vendrá con una banda sonora brutal interpretada por ella.