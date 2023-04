De Rosalía a Maggie Rogers: 8 mujeres con propuestas increíbles en Primavera Sound 2023

Primavera Sound 2023 está a la vuelta de la esquina. En esta edición, el festival se desdobla. Bajo el lema I´ll be your mirror, la organización ha confirmado un primer fin de semana: del 1 al 4 de junio en Barcelona y un segundo para Madrid (Ciudad del Rock de Arganda) del 8 al 11 de junio. Las entradas y abonos ya están a la venta en la web oficial del festival. A nosotros hay muchos grupos que nos seducen, pero este año en particular, las chicas tienen mucho que decir en el festival. Repasamos algunas de las propuestas femeninas más interesantes que veremos.

Rosalía

Hay ganas de ver a Rosalía en España después de que arrasara el verano pasado con su Motomami World Tour en nuestro país y tras su periplo americano pasando por las principales plazas de Estados Unidos y Latinoamérica. Una de sus últimas apariciones masivas fue en Coachella, donde actuó junto a Rauw Alejandro para presentar en directo las canciones de su nuevo proyecto juntos: RR. No sabemos si en la próxima edición de Primavera Sound subirá al escenario con su chico para celebrar el amor ante miles de personas, pero una cosa es segura: sonarán éxitos y los últimos hits de la catalana.



Halsey

La artista norteamericana Halsey no se deja ver mucho por nuestro país, pero lo hará este año en Primavera Sound. La artífice de éxitos como Closer o Without me publicaba en 2022 If I Can't Have Love, I Want Power, uno de sus mejores discos, así que un rotundo sí a Halsey, quien además de cantante y compositora es activista. En el centro de su música y su proyecto está la defensa de los derechos de las mujeres, la salud mental y la comunidad LGBTQ.

Arlo Parks

Esta artista británica es una de las más laureadas de su generación. La publicación de su debut, Collapsed In Sunbeams (en 2021) supuso un revulsivo en la industria. Su pop es sofisticado y sus canciones evocadoras y con melodías infalibles. Temas como Eugene, Too good o Caroline son un absoluto goce para los sentidos que podremos disfrutar muy pronto en España junto a nuevas composiciones como Weightless, Impurities o la fantástica Blades.

Maggie Rogers

Esta autora de Maryland tiene una capacidad única para conmover con sus canciones. De formación clásica, Maggie fue poco a poco encontrando el gusto por todo tipo de instrumentos hasta que su paso por Berklee College fue determinante para que explorara un poco más su faceta de compositora. Desde entonces, no es que componga, es que más bien factura poesía con melodía. Su estilo es difícilmente clasificable, aunque suele estar más entre el folk y el pop, pero lo importante es cómo conecta con sus letras. Lo petó en 2016 cuando Pharrell se prendó de uno de sus temas, Alaska,pero ella siempre ha trabajado por crearse un hueco en una industria donde hacen falta muchas más cantautoras. Surrender (2022) es su último disco.

St. Vincent

Si pensamos en artistas con personalidad, de esas que coquetean con el pop y llevan la vanguardia al extremo, es probable que Annie Clark, alias St. Vincent, te venga a la mente enseguida. Sobre el escenario ella lo es todo. Su plasticidad para crear identidades únicas en sus proyectos también la traslada al directo. De verdad, nadie se la puede perder.

Tokischa

La reina del dembow hará temblar el PS en Barcelona y Madrid. Sus directos son salvajes y están pensados para que te lo bailes todo aunque el movimiento no vaya contigo. La dominicana es divertida, explosiva y tiene temazos como Linda con Rosalía, Delincuente, Perra o Kilos de amor... No hace falta ninguna razón más.

Judeline

Aquí una nueva artista de la que dicen cosas tan bonitas como que es el futuro del pop de nuestro país. Sus canciones evocan un mundo de ensueño y (aunque esté muy trillado) ese color de voz tan particular ha conseguido que muchos la comparen con Rosalía. A la cantante de Despechá, desde luego, le encanta, y no es para menos porque no le falta personalidad y atesora una música exquisita.

Villano Antillano

Pocas propuestas tan chulas como la de la rapera puertorriqueña Villano Antillano, que ha sabido ganarse al público joven gracias a su pop urbano y unas letras directas, divertidas y en muchas ocasiones punzantes. La sustancia X es su último disco, un álbum muy juguetón del que se extraen hits como Cáscara de Coco, Tengo un novio y ¡Hello Kitty!. Bastantes ganas de Villano Antillano.