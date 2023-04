Carín León estrena ‘Primera cita’, nuevo single de ‘Colmillo de leche’

Carín León se ha convertido en uno de los artistas mexicanos cuyo nombre está sonando con más fuerza en los últimos años. Sus colaboraciones con grandes estrellas nacionales o internacionales han tenido una gran repercusión. Y desde el próximo 18 de mayo quiere probar suerte en solitario con su nuevo álbum de estudio: Colmillo de leche.

Para ello acaba de presentar su nuevo sencillo, Primera cita, una canción escrita por Alejandro Lozano a quien Carin León siempre ha admirado. "Cuando escuche está canción me hizo click inmediatamente, por la sencillez que tenía, por lo que contaba, porque soy fanático del soul y quería buscar transmitir algo cotidiano que conectara con todo mundo" ha explicado el intérprete.

La letra habla sobre una pareja que se acaba de conocer y los momentos bonitos que vives en una Primera Cita. El video es una idea original del cantante donde retrata la vida de un preso simulando una cita y haciéndose un reclamo a sí mismo del por qué se encuentra encerrado teniendo 'flashbacks' a aquellos momentos en donde no valoraba su libertad y teniendo un final inesperado.

Carin León presentó su último single Mil maneras de morir en los Latin American Music Awards. Nacido en Hermosillo, Sonora, México y criado en una familia donde la música no podía faltar, Carin León creció escuchando música de pop, rock anglo y norteña, desarrollando una profunda admiración por las refinadas sensibilidades de algunos de los artistas latinos más legendarios, entre ellos Alejandro Sanz, Silvio Rodríguez, José Alfredo and Juan Jiménez o Juan Gabriel.

En abril de 2021, se convirtió en el primer artista regional mexicano en participar en la serie de Spotify Singles, y ese mismo año en octubre, unió fuerzas con la estrella de la música country Walker Hayes en una versión en spanglish de Fancy Like (Carin Leon Remix-Amazon Original) para la campaña La Cultura That Connects Us con la que Amazon Music Latin celebró su primer aniversario, así como la intersección de las celebraciones de las fiestas patrias mexicanas y del mes de la música country en los Estados Unidos. Ese mismo año, fue parte del panel Regional No More-Mexican Music Goes Global de Billboard Latin Music Week.

Colmillo de leche recogerá el testigo de su último álbum de estudio hasta la fecha, Inédito, que llegó a lo más alto de las listas de las platafromas de reproducción. Durante el tiempo hasta este 2023 ha publicado un álbum de covers e inéditos grabados en directo bajo el título de Pistiembre todo el año. Su nuevo trabajo verá la luz el 19 de mayo con otras canciones como no es por acá y Si es cierto que te vas.