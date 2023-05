El gran cambio del actor 'Malcom in The Middle': Frankie Muniz ahora tiene una vida radicalmente distinta

Aunque a algunos nos parezca ayer cuando nos pasábamos las mañanas de verano tirados en el sofá disfrutando de los capítulos de Malcom in the Middle, la realidad es que esta icónica serie de la Fox cumplirá el próximo 16 de mayo de 2023 los 17 años fuera de circulación después de haber permanecido en antena ininterrumpidamente durante seis temporadas tanto en España como en Estados Unidos.

Y es que, Malcom in the Middle fue la gran compañía televisiva de toda una generación que creció viendo cómo se las apañaba el joven Malcom para lidiar con sus hermanos Dewey, Reese, Fancis y después también Jamie y con sus padres, los personajes de Los y Hal a los que dieron vida Jane Kaczmarek y Bryan Cranstron; y de pasó vio a los actores que interpretaban a sus personajes favoritos, crecer al mismo tiempo que lo hacían ellos.

Pero ¿qué fue del chico que le dio vida a Malcom cuando acabó esta icónica serie? Aquí te contamos todo lo que hemos averiguado sobre la nueva vida de Frankie Muniz, un hombre que ahora mismo ya tiene 37 años y que, después de Malcom in the Middle, hizo poco más en el mundo de la actuación hasta que finalmente se centró en una pasión que nada tiene que ver con ser actor: el automovilismo.

Erik Per Sullivan y Frankie Muniz en 2002. / Frank Micelotta Archive - Getty Images

Frankie Muniz, piloto de la ARCA Menard Series NASCAR

Después de dar carpetazo a Malcom in the Middle, la carrera de Frankie Muniz en el cine y la televisión no acabó de despegar. Aunque siempre se ha mantenido ligado de alguna manera a la interpretación, sus papeles después de interpretar al icónico personaje de Malcom han sido episódicos salvo en contadas ocasiones.

Muniz dejó atrás al pequeño Malcom ya hace años y focalizó toda su energía en la que es su verdadera pasión, la conducción. Y es que desde que, en el año 2004, con solo 18 años, se puso por primera vez al volante de un coche de carreras en el Gran Premio de Long Beach un poco por casualidad, el actor tuvo claro que la adrenalina y la velocidad eran lo suyo.

Frankie Muniz en abril de 2022. / effrey Vest/Icon Sportswire via Getty Images

Desde entonces, Muniz no se separó del automovilismo, participando durante años en carreras de distinto nivel hasta que el pasado enero de 2023 anunció que finalmente, a los 37 años, se iba a dedicar por completo a las carreras para competir en la ARCA Menard Series de NASCAR, la segunda categoría automovilística más popular de los Estados Unidos.

Desde entonces el ahora piloto profesional no ha dejado de cosechar éxitos llegando incluso a liderar la competición gracias a su trabajo junto a los miembros del equipo de Ford.

Frankie Muniz y su mujer, Page Price. / James Gilbert/Getty Images

Pero eso no es todo, en su tiempo libre Muniz se dedica a la música, otro arte que lleva años cautivando a su corazón gracias a su gran conexión con la batería.

Un chico familiar

En el plano personal Frankie Muniz ha conseguido todo aquello con lo que soñaba. El actor y piloto de automovilismo se casó en febrero de 2020 con su novia desde hacía cuatro años, Page Price, y desde entonces no se han separado ni un momento.

La pareja emprendió junta la aventura de abrir un negocio de venta de aceites de oliva y además, se unió para darle forma a su mayor proyecto hasta la fecha: el hijo que tuvieron en marzo de 2021 y que ahora es, junto a Page, el mayor fan de Frankie en las carreras.

Los capítulos más oscuros de la vida de Frankie Muniz

Pero no todo han sido luces en la vida de Frankie Muniz desde que salió de Malcom in the Middle. El actor ha vivido varios episodios de oscuridad a lo largo de su vida entre los que destaca que sufre amnesia.

El actor reconoció públicamente en 2017 que debido a la gran cantidad de accidentes que había sufrido en el pasado —según él mismo le detalló a People entre los 7 y los 32 años había sufrido nueve conmociones cerebrales y entre los años 2006 y 2017 se había roto 38 huesos— tenía algunos problemas de salud, algo que derivó en centenares de titulares que indicaban que el actor sufría amnesia.

Sin embargo, según recogió la prensa estadounidense en 2021, el actor habría desmentido que tuviese pérdida de memoria. Según él, entre los años 2012 y 2013 había sufrido varios derrames cerebrales derivados de accidentes en las carreras, pero esto no le habría llevado a tener amnesia, si no, migrañas con aura. Frankie sostuvo entonces que el motivo por el que recuerda poco sobre el rodaje de Malcom in the Middle es únicamente que era muy pequeño y por aquel entonces no prestaba demasiada atención a los detalles.

Además, en el año 2011 Frankie acaparó decenas de titulares negativos a raíz de una acalorada discusión con la que entonces era su pareja, ElyciaTurnbow, que trascendió a la prensa después de que la policía de Phoenix acudiese varios días después a la casa del actor para confiscarse de una pistola.

Frankie Muniz y Elyica Marie en una premiere en 2013. / Getty Images

Segun Turnbow, Muniz se habría apuntado a sí mismo con ella amenazando con suicidarse en un momento de tensión. Pero este negó los hechos. En su versión él mismo entregó la pistola a la policía por seguridad aunque esta no había tenido nada que ver con lo sucedido.

Sea como sea, esto no fue a más. Sin embargo, lo que sí provocó un verdadero desastre en la vida de Muniz fue lo que sucedió en 2018 mientras este estaba de viaje en Francia para acudir al funeral de uno de sus tíos. Y es que, con él fuera casa, su gato aprovechó para campar a sus anchas y acabó provocando una grave inundación después de abrir uno de los grifos que estuvo soltando agua durante varios días...

El actor y su pareja, ya entonces Paige, tuvieron que hacer obras en la casa para renovar el suelo, los muebles y todas las paredes. ¡Vamos, que el gato se quedó solo y les armó una buena! ¡Eso sí, ellos aprovecharon los días de obras para fugarse y casarse en secreto un año antes de celebrar su boda oficial!