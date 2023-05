El reencuentro de Alma Bollo y Manuel Cortés con su abuelo en ‘Supervivientes’ les deja un mensaje

Este domingo, los concursantes de Supervivientes se enfrentaban al oráculo de Morgan, a quien le han lanzado una pregunta sobre lo que ellos quisieran. Fernando, o lo que es lo mismo, el oráculo, solo podía responder con un sí, un no o con incierto. Muchos participantes se han quedado desconcertados ante sus respuestas, igual que al leer el pergamino que no tenía remitente.

El primero que ha conocido la identidad de Fernando ha sido el novio de Isa Pantoja, Asraf Bueno. Inmediatamente al verlo ha reconocido al abuelo de los hermanos Cortés Bollo y no ha dudado en darle un tierno abrazo. Fernando, por su parte, no ha dudado en darle un consejo: "Esto es un concurso para divertirse, yo quisiera que firméis la paz", le pedía resaltando que para los que están fuera es muy doloroso ver las continuas peleas que tienen.

Tras este momento, llegaba uno de los más esperados por la audiencia: el reencuentro de Alma Bollo y Manuel Cortés con su abuelo, a quien tantas semanas le han llorado. Tras la lectura de los pergaminos por parte de los hermanos, Fernando, su abuelo, ha aparecido por detrás provocando un emotivo reencuentro en el que los concursantes no podían ni sostenerse de pie: "Venga, arriba", les pedía su abuelo.

Así ha sido el emotivo reencuentro de Alma y Manuel con su abuelo

Fernando, que repetía una y otra vez que no iba a llorar", no ha dudado en pronunciar un discurso hacia sus nietos cargado de energía positiva: "Sois lo mejor, estáis disfrutando de una cosa maravillosa. Yo tenía muchas ganas de venir aquí, gracias a todo el mundo", decía.

"No quiero veros llorar, quiero que disfrutéis. Si vosotros disfrutáis, disfruto yo. Todo el mundo está orgulloso de vosotros, todos os quieren", les decía antes de recordarle que todo estaba bien en España, concretamente sus hijas.

Tras disfrutar de un rato juntos en el que no se han separado y se han fundido una y otra vez entre abrazos, Ion Aramendi conectaba con ellos para ponerle punto y final a esta visita: "Muchísimas gracias, no sabéis lo que significa esto para mí, os voy a estar agradecido eternamente", decía Manuel. "De las personas más importantes de mi vida, él es fundamental en nuestras vidas", resaltaba.

Por su parte, Raquel Bollo, su madre, que también ha viajado hasta Honduras, ha tenido que ver el reencuentro desde la pequeña pantalla de lo más emocionada. No obstante, antes de finalizar la conexión, el presentador les ha preguntado a Alma y Manuel por sus pergaminos, aquellos que su madre les había escrito. Además de leer lo que su madre les había escrito, no han dudado en mandarle un mensaje: "Mi madre es mi vida", decía Manuel. "Te amo con todas las fuerzas de mi corazón y estoy loca por verte", añadía Alma que no podía aguantar sus lágrimas.