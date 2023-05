Desde esas primeras 'mariposillas' en el estómago hasta la puñalada más punzante en el corazón... ¿cuántas veces has recurrido a canciones para intentar poner palabras a la situación amorosa que estabas atravesando? Superar una ruptura nunca es fácil, por eso, te traemos un artista emergente pop que pronto se colará en la playlist que escuchas mientras miras intensamente por la ventanilla del coche o cantas a pleno pulmón durante road trip.

Su nombre es Rodri Ayaso y este 2023 ha dado sus primeros pasos en solitario. Sin embargo, ya cuenta con más de seis años de experiencia dentro de la industria. Se embarcó como la mitad del dúo Fugaz en 2017 con canciones como La Ventana y la homónima Fugaz. Además, en plena pandemia participó, junto a otros 34 artistas, en el tema Quiero abrazarte, cuando todo esto acabe para la iniciativa Yo Me Corono, que buscaba recaudar fondos para desarrollar una vacuna efectiva contra el Coronavirus.

Este año, Rodri emprendió su propio camino con Buena Suerte como carta de presentación. Tras este lanzamiento, ha ido desvelando una serie de composiciones que representan las diferentes fases de una ruptura. Primero llegó Sobrenatural, que simboliza la confusión tras el jarro de agua fría que supone acabar una relación.

Y ahora, Deshacerme, que viene a manifestar la etapa de la negación: no quieres aceptar que la persona a la que quieres ya no está a tu lado y, precisamente por ello, no quieres deshacerte de todas sus cosas, imaginarte pasando el verano solo y, mucho menos, llamarle ex.

Rodri Ayaso - deshacerme (Visualizer)

Este último sencillo ha sido compuesto por el propio intérprete junto a Jonathan Burt (de Meler) y Neva; y producida por Andrés Terrón y Pablo Estrella, dos figuras de confianza para Ayaso. Y, al contrario de lo que versa la canción, quién tiene algo que contarte —concretamente 40 datos sobre sí mismo— es el propio Rodri Ayaso.

40 cosas sobre Rodri Ayaso, por Rodri Ayaso

1. Nombre completo: Rodrigo Delgado Ayaso.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1997, Madrid.

3. ¿Por qué Rodri Ayaso? Es mi segundo apellido. No reniego del primero, pero me parecía más molón Ayaso.

4. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Desde muy pequeño mi padre me ponía los carnavales de Cádiz en la TV y con 2 años iba a clases de piano con mi madre. (Me sentaba en su regazo).

5. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Realmente cuando me senté en una batería de verdad.

6. La canción que te hubiese gustado componer: September, de Earth, Wind & Fire; o Thriller de Michael Jackson.

7. Un género musical en el que nunca te adentrarías: Creo que no soy reacio a ningún estilo. A todo se le puede dar una vuelta.

8. Un artista y/o una artista favoritx: Que estén vivos: Bruno Mars y Beyoncé.

9. La música que escuchabas en casa de pequeño: Luis Miguel, Alejandro Sanz, Michael Jackson…

10. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: Smells like me, de Charlie Puth.

11. La que odies escuchar ahora mismo: Purpurina.

12. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Tantos… pero ahora en España me gusta mucho lo que está haciendo Pablo Rouss.

13. ¿Es un sueño o una realidad? De momento sueño… pero algo tenemos pendiente.

14. El músico que está en tu agenda de contactos y te haga ilusión: Víctor Elías.

15. Si no fueses cantante, serías… Diseñador o piloto.

16. La música para ti es… Magia.

17. Un hobby o un deporte favorito: No tengo ningún deporte favorito la verdad… Me gusta ir al gimnasio para mantenerme guay.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: Cuando toqué en el auditorio de San Sebastián de los Reyes, de donde yo soy, por primera vez

19. Lo que dirías al pequeño Rodri: Que viajase mucho antes y que se empapase de toda la música que pudiera y que esté tranquilo. Ah! Y le diría: “Compra Bitcoin”.

20. La red social que más te engancha: TikTok.

21. Una lección de vida que ha cambiado la tuya: El plan A es no tener plan B.

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: Los cables y el desorden visual que generan.

23. Una frase que repitas mucho: Tengo hambre jajajaja.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Soy alérgico al tomate.

25. Una película que te encante o te defina: El Rey León.

26. Algo que se te dé fatal: Esperar… tengo poca paciencia.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Ahora con mis amigos estamos súper viciados a los juegos de mesa (Rummykub por ejemplo).

28. Tu personalidad: Extrovertido, pasional y perfeccionista.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: En la playa con toda mi familia.

30. Un juguete (o juego) de infancia: Una batería de juguete y un mono de peluche.

31. Lo que echas de menos: A mis abuelos.

32. Algo de lo que te arrepientas: De no haber viajado mucho más.

33. Tu palabra favorita: Gominola.

34. Una manía: Ay Dios, tengo varias… pero por ejemplo cuando voy en el coche, voy apretando los dientes cada vez que veo una línea de la carretera… es difícil de explicar jajaja.

35. Tatuajes (cuántos tienes y tu favorito): 29 (he tenido que contarlos jajaja). Mi favorito es la silueta de la cara de mi madre

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Pffff las patatas fritas a todas horas. Creo que podría comer hasta para desayunar jajaja…

37. Lo más surrealista que te haya pasado en tu carrera: Para un videoclip, compré un piano de 1869 por 50€ y entre 6 tíos no fuimos capaces de bajarlo por las escaleras. Llamamos a una empresa de transportes y entre dos tipos majísimos y súper pequeños lo bajaron sin esfuerzo alguno jajaja nos dejaron en ridículo y encima para luego no utilizarlo.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería… Mmmm… Qué pasó?

39. Retos por cumplir: Hacer más y más canciones cada día. Me encantaría tener alguna sincro en alguna peli o serie, poder cruzar el charco con mi música… y tocar tocar y tocar!!!!!

40. Si no fueses Rodri Ayaso y te lo encontrases por primera vez (en redes o en un TikTok), ¿qué pensarías de él? "Ehhhhhh como mola este tío!!! Voy a seguirle ;)" jajajaja.