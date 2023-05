Emoción, nervios y consejos: así fue la despedida de Blanca Paloma antes de Eurovisión

La cuenta atrás para disfrutar de uno de los eventos más grandes de la música a nivel internacional ha empezado. No queda nada para que Blanca Paloma lleve su EaEa al Festival de Eurovisión 2023 y deslumbre a todos con esta nana.

Sin embargo, antes de coger ese vuelo con destino a Liverpool se ha querido despedir de todos sus fans en un encuentro único en Madrid. La ganadora del Benidorm Fest 2023 ha estado arropada por algunos de sus compañeros de la preselección que le dio el microfóno de bronce, de María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, la jefa de la Delegación, Eva Mora y los comentaristas del certamen, Julia Varela y nuestro compañero, Tony Aguilar.

A poco más de las 20:30 horas, Blanca Paloma se subía al escenario y compartía unas palabras con los allí presentes: "Para mí es muy importante concentrarme. Todo el cairño que me estáis dando me lo llevo hasta Liverpool y más allá", decía. En los Cines Callao también se encontraban sus padres, fieles seguidores de la artista a quienes no dudaba en agradecer su presencia.

Blanca Paloma, los compañeros del Benidorm Fest 2023 y equipo de RTVE. / RTVE

Antes de que todos sus compañeros presentes cantasen su tema del Benidorm Fest, la artista hablaba de su nueva canción, Plumas de Nácar, y confesaba que era la otra candidata para presentar en el festival: "La música ha sido desde pequeña un espacio de libertad y yo creo que está muy plasmada en esta canción. Habla de la mujer que quiero ser y del lugar que quiero ocupar", decía dando paso a su interpretación.

Emoción, nervios y consejos

Megara, Siderland, Famous, Aritz Arén, E' Femme, Twin Melody y José Otero: ninguno de ellos se quisieron perder esta despedida antes de coger el último impulso y dejarse la piel sobre el escenario de Liverpool. Todos y cada uno de ellos son conscientes del talento que tiene Blanca Paloma y así se lo hicieron saber con esas palabras de apoyo y cariño que le dedicaron.

"Creo que es una de las candidatas con más seguridad que ha llevado España. Que haga lo que tenga que hacer. Estoy seguro que no va a bajar del top 3", decía Otero.

Al concierto de despedida también se ha sumado Chanel, ganadora del Benidorm Fest y bronce eurovisivo en Turín 2022. Se hicieron amigas en la edición del festival y ahora que se puede poner en la piel de lo que está sintiendo, la intérprete de Clavaíto quiso hablarle con el corazón: "No te hace falta ningún consejo, eres una mujer enorme de los pies a la cabeza. Eres una artistaza. Tienes el talento, tienes el tesón, tienes el foco... súbete ahí, haz lo que sabes hacer y enamora a todo el mundo", añadía.

Blanca Paloma y Chanel / RTVE

Finalmente, Blanca cogía al toro por los cuernos y nos deleitaba con su nana lorquiana que homenajea a su yaya Carmen, acompañada de la base electrónica a la que nos tiene acostumbrados y que era recibido con una lluvia de aplausos. Ahora sí, ¡Blanca Paloma a por Eurovisión 2023!