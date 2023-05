India Martínez presume de cuerpazo en bikini

Llega el buen tiempo y no hay nada que les guste más a nuestros celebrities que una escapadita a la zona costera para disfrutar del sol, desconectar y coger un poco de color, puestos a pedir. Con los dos pies ya en mayo, es imposible que no nos pongan los dientes largos cuando los vemos tan relajaditos... Y claro, si te metes en las redes sociales, lo imposible es no encontrarse a algún rostro conocido en la playa, y justo eso es lo que nos ha pasado con India Martínez.

La artista este año ha decidido cambiar la Feria de Abril de Sevilla por un viaje a Cancún y la Riviera Maya, que visto de esta forma, tampoco es mal cambio. A juzgar por las fotos que ha compartido con su chico, no le ha faltado nada por hacer: "Disfrutando de manglares, aguas cristalinas, cenas ricas, de la paz que se respira por aquí...", decía resaltando que lo mejor ha sido compartirlo con sus amigos.

Si en ese post ya nos había sorprendido con su traje de baño verde, un tono que apunta maneras a ser el color del verano, ahora se ha querido despedir de su particular feria con su bikini de lunares. Porque sí, no hay estampado más feriante que ese. "¿Qué hora es por ahí? Aquí las 17:20 de la tarde...", decía compartiendo la diferencia horaria que hay hasta España.

Demostrando que a ella los comentarios sobre su cuerpo no le importan ni tampoco le afectan, la intérprete de éxitos como 90 minutos ha presumido de cuerpazo a sus 37 años. Y es que no hay quien pueda rechistar que está mejor que nunca y que es como el buen vino, con los años mejor.

Disfrutando en el paraíso

Sin embargo, no todo han sido risas, a India le ha salido una "mancha en forma de círculo" en la rodilla y le ha preguntado a sus seguidores si sabían de qué podía ser. Una cuestión a la que no han tardado en responder, haciendo alusión a una posible reacción alérgica.

La galería de imágenes desde luego que tiene fotos desde todas las perspectivas: bocarriba, para abajo, un primer plano de su rodilla, de la parte superior de su biki, de las vistas de las que ha disfrutado, de su desayuno... y también una foto de ella bostezando. "Mira la última foto sin que te dé un bostezo, a mí me da", escribía India proponiéndole a sus seguidores que la vean.