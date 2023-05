El fake de Alberto Chicote detenido del que ha alertado el chef: “Intentan estafar a los incautos”

Cada vez son más las personas relacionadas con la Inteligencia Artificial que están alertando del mal uso y del riesgo que supone en manos equivocadas. Y eso es exactamente lo que le ha pasado a Alberto Chicote este fin de semana. Sus redes sociales se llenaron de notificaciones después de que corrieran como la pólvora varias imágenes en las que se le veía siendo detenido por diversos cuerpos de seguridad estatales.

El chef alucinó pepinillos con las fotografías y quiso dejar claro en todas sus redes sociales que todo se trataba de un fake con la única intención de estafar a aquellas personas que pincharan en los enlaces que acompañaban a las imágenes.

"El montaje es tan burdo que cuesta creer que se pueda confiar en el mensaje y en quienes lo lanzan. Pero por si acaso lo dejo claro. TODO ESTO ES FALSO. Se apropian de mi cara para ponerla en un montaje e intentar estafar a los incautos. Mucho ojo con esta gente!!!" tuiteó el cocinero y estrella televisiva en A3 Media.

Una situación que recogía el testigo de un montaje similar que implicó a otra estrella de esta misma plataforma: Susanna Griso. Montajes creados mediante la inteligencia artificial que pueden pasar por verdaderos a ojos de personas no habituadas a dudar de que en Internet no todo lo que se ve es real.

"El montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo pero la policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas. Jamás he invertido en criptomonedas ni tampoco he recomendado su compra" tuiteó Susanna Griso desde su perfil oficial.

Mucho ojo con esta gente!!! pic.twitter.com/EDMCsI4bU3 — Alberto Chicote (@albertochicote) May 2, 2023

Tampoco han faltado reacciones de otras estrellas que, casi con toda probabilidad, acabarán siendo víctimas de este intento de estafa. Es el caso de Santiago Segura que respondió a Chicote: "Impresionante. Esta mierda cada día va a ser más perfecta y menos burda con la inteligencia artificial. Lo peor es que encima lo hacen impunemente… no hay donde acudir, o quejarse o denunciar… no hay por donde cogerlos. Lamentable".

Y como siempre, en Twitter no ha faltado quien ha querido sacarle el toque humorístico a un asunto bastante serio. "Vale pero hablemos de esa laguna jurídica que hará rico a cualquier español", "Ya,ya...lo q no quieres es compartir la laguna esa..." o "Hasta que no te detengan los Vengadores, no me lo creo" fueron algunos de los que tuvieron más interacciones.