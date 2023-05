Un político critica la estética de Hugo Silva en ‘El Hormiguero’ y crea una revolución

Hugo Silva llegó este martes noche a El Hormiguero para presentar nueva serie: Pollos sin cabeza. Una serie sobre la trastienda del fútbol en la que él da vida a un personaje que crearon específicamente para él, algo que le ha sucedido por segunda vez en toda su carrera.

Y como siempre pasa con él, no pasó desapercibido. De hecho, un político que se asocia a Vox Santander en su perfil de twitter, Martín Ruiz, cargó contra su estética en el programa. Parece que no le gustó nada el estilismo que escogió para acudir a visitar a Pablo Motos.

“Acabo de ver al bueno de Hugo Silva en @El_Hormiguero. ¿Es realmente necesario, imprescindible, ir sin peinar, con camiseta playera y como quien se levanta de una resaca, a los programas de televisión? ¿Se es más 'progre' apostando por la dejadez y el feísmo estético? Ah!”, escribía en su tuit.

📺 Acabo de ver al bueno de Hugo Silva en @El_Hormiguero. ¿Es realmente necesario, imprescindible, ir sin peinar, con camiseta playera y como quien se levanta de una resaca, a los programas de televisión? ¿Se es más 'progre' apostando por la dejadez y el feísmo estético? Ah! pic.twitter.com/XX7kgHIfOv — Martin Ruiz (@marioruiz_bcn) May 2, 2023

El actor no dudó en contestar, aunque fue escueto en su respuesta: “Sí”. Y añadió una pequeña información, su camiseta es de la marca Rufina Ó, para que constara. Que no es la primera camiseta que cogió del armario, sino una escogida para la ocasión.

Aluvión de críticas

Y no fue el único porque muchos usuarios de la plataforma cargaron contra su comentario sobre el atuendo del actor. Seguro que el señor Ruiz no era consciente de la que iba a liar con su comentario. Después de ver lo que se le venía encima ha tenido que matizar sus palabras, aunque seguramente ya era tarde porque las críticas no cesaban.

“Yo no hacía el comentario para ofender a Silva, ni mucho menos. Invitaba a la reflexión sobre esa moda de ir descuidados. Pero aquí mucha gente sólo piensa en agredir e insultar, con cualquier excusa o sin ella. Una lástima”, decía ante los mensajes de vuelta que ha recibido.

Seguro que la próxima vez que se lance a criticar a un actor tan querido como es Hugo Silva, se lo pensará dos veces porque no ha recibido más que hate en twitter.