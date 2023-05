Hugo Silva relata sus problemas con la policía y el momento que más miedo pasó

Hugo Silva ha sido el último invitado de El Hormiguero. El actor llegaba para presentar su nueva serie en HBO, Pollos sin cabeza, ambientada en la trastienda del fútbol y cuyo personaje crearon pensando directamente en él.

Entre otras cosas, ha hablado de sus recurrentes problemas con la policía. Empezó con lo que le ocurrió en Brasil cuando iba con Aitor Luna y otro amigo suyo.

“La cosa fue que alquilamos un coche, íbamos a ir a ver unas ballenas y, de repente, nos paró la policía, tampoco tengo yo muy claro que fueran policías, podían ser perfectamente policías fake”, empezaba contando.

“Nos empezaron a dar las luces, nos echamos a un lado, pero no se bajaron y nos pidieron la documentación, sino que, a punta de metralleta, pistola, estábamos en mitad de la nada, a mí me apuntaron con una pistola muy cerca, creo que es el momento que más miedo he pasado en mi vida”, reconocía. Y como para no pasar miedo.

“Empezaron a registrarnos, no encontraban nada y uno dijo ‘¿esto qué es?’ y sacó una bolsa de marihuana que no era nuestra sino de ellos. Todavía no tengo claro si eran policías. Nos dimos cuenta de que nos estaban atracando y habían montado un show maravilloso. Pagamos un dinero y nos acompañaron”, terminaba con esta historia.

Otro encuentro tenso

Pero lo curioso es que no era la única. En Colombia también tuvo que pasar por un control de la policía. “Esto es por viajar tanto”, justificaba el actor.

“Estaba allí trabajando y volvía por Navidades y de repente me vieron, fue hace 10 o 15 años, y vieron un sello de que había alargado más el tiempo y empezó a preguntar dónde había estado. En Bogotá, en Río Hacha, y Río Hacha es un sitio muy raro para ir si no es por trabajo. Y el tipo me preguntó si me importaba que me registrara y le dije que no, mientras no perdiera el avión”, contaba sobre otro de esos momentos comprometidos.

Pero el policía quería hacerle rayos X, algo a lo que él no se negó, su único miedo era perder el avión. “Me llevó uno de ellos a hacer los rayos X y me preguntó qué había comido. ‘Una hamburguesa’, no sé lo que vería. Se enfadó un poco”, admitía. Aunque, finalmente, le dejó ir tal y como había llegado.

Parece que a Hugo no le faltan historias.