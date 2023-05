‘Gran Turismo’ da el salto a la gran pantalla de la mano de Orlando Bloom

"Esto no es un juego". Ese es el claim con el que se ha desvelado el primer tráiler de la película de Gran Turismo. Una frase con un muy original doble sentido en el que Sony Pictures Entertainment juega con el salto a la gran pantalla de una de las franquicias más queridas de Sony Interactive Entertainment: GT.

Ambas secciones de la compañía han presentado los primeros minutos de metraje de la adaptación al cine de los populares videojuegos. La película estará basada en una increíble historia real nacida a los mandos de la saga de juegos exclusiva de PlayStation.

Gran Turismo va a narrar los hechos alrededor de la vida del piloto Jan Mardenborough, un joven jugador de Gran Turismo que gracias a su habilidad con el juego se convertirá en piloto profesional de la mano del proyecto GT Academy creado en colaboración con Nissan.

Mardenborough, en una historia paralela a la que vivió en España Lucas Ordóñez, pasó por un gran proceso de superación personal para poder hacer realidad el sueño de convertirse en un piloto de carreras. La cinta, dirigida por Neil Blomkamp, cuenta con un reparto de lujo encabezado por David Harbour y Orlando Bloom.

Pero no serán las únicas estrellas de la película. Entre los nombres confirmados también encontramos a Djimon Hounsou (Gladiator), Geri Halliwell-Horner, Josha Stradowski, Alexis Tuttle y Bianca Bardoe, entre otros.

"Basada en la historia real de Jann Mardenborough, la película narra la historia de un joven jugador de Gran Turismo que, gracias a sus habilidades con los videojuegos, gana una serie de competiciones de Nissan para convertirse en un piloto de carreras profesional" se puede leer en la sinopsis oficial distribuida por Sony Pictures.

Gran Turismo se estrenará exclusivamente en cines el próximo 11 de agosto y ya podemos disfrutar del primer tráiler doblado al castellano de la película. Sony continúa con su estrategia de adaptación al cine de algunos de los títulos más importantes de su catálogo.

Uncharted o The Last of Us ya tienen nuevo compañero de viaje gracias a Gran Turismo. Y promete no ser la última novedad con proyectos como Ghost of Tsushima o Horizon que ya han dado un paso al frente.