Amaia Montero reaparece después de varios meses alejada debido a su enfermedad

Tras estar alejada del foco mediático durante varios meses Amaia Montero ha reaparecido. La cantante se encuentra volcada en su salud, ya que sufrió un cuadro de ansiedad a finales del 2022 por el que tuvo que ser ingresada. Por ello, actualmente está trabajando en su recuperación, su salud, la familia y una nueva propuesta musical que saldrá a la luz más pronto que tarde.

Sin embargo, tras esta ausencia, ha decidido retomar su actividad mediática y lo ha hecho para mencionar a su exnovio Gonzalo Miró. Ha sido a través de una imagen, que demuestra la gran relación que mantienen tras haber dejado atrás la etapa de noviazgo hace más de diez años.

La cantante y el comentarista deportivo mantuvieron una relación desde el 2009 a 2011. En la fotografía, podemos observar a la artista haciéndose un selfie con Miró en un tono amigable y distendido. La publicación, va acompañada de la icónica canción de The Rembrandts I´ll be there for you, un tema que se popularizó tras ser la banda sonora de la famosa serie de televisión Friends. Traducido al español, "I´ll be there for you" significa "estaré ahí para ti".

Antes de la publicación de la cantante, el comentarista ha confesado que ha hablado con Amaia: "He hablado con ella y creo que pronto tendremos noticias de ella. Ya lo he dicho alguna vez, que cada vez queda menos, que todos estamos deseando que vuelva con más fuerza. Cada vez queda menos, es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión de aquí a poquito. No quiero ser el que ponga una fecha, pero ya veréis como la vemos bien encima de un escenario", decía.

La Oreja de Van Gogh tenía previsto publicar un nuevo proyecto musical en forma de disco a comienzos de año, pero ha tenido que retrasarse por sus problemas de salud. Aún no se sabe la fecha exacta de publicación del trabajo de Amaia Montero pero esperemos que no se demore mucho. De momento, tsolo queda disftrutar de su música y desearle una pronta recuperación.