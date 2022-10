Amaia Montero presenta la primera canción de su nuevo disco

Finalmente no ha sido en septiembre sino en los primeros días del recién estrenado mes de octubre cuando Amaia Montero por fin nos ha presentado los primeros detalles de su nueva aventura musical. ¡Y de qué manera! La solista donostiarra ha utilizado sus redes sociales para confirmar que su nuevo álbum de estudio en solitario llegará muy pronto de la mano de una canción de la que ha estrenado un fragmento.

Sentada en el suelo y mirando a la cámara, la intérprete ha cantado un fragmento de más de un minuto de la que podría ser la primera tarjeta de presentación de su nuevo elepé. Un tema que de momento no tiene título pero que a juzgar por como vemos gesticular a la artista lo está viviendo como una de las canciones más emotivas de su discografía.

"Intentarnos cambiar es arder bajo el mar, o el final de un mal cuento, Despejar la ecuación es bajar el telón, marcadores a cero. Si me dan a elegir entre Tokio o París, yo me quedo contigo. Porque hablar no es saber, ni quedarse querer, ni siquiera un motivo. No voy a tener piedad, no voy a controlar, creo que podemos ser algo más. Vamos a dejarlo estar, el tiempo lo dirá. Sólo quiero ser tu estrеlla polar. Somos invencibles, somos libres, somos incrеíbles, dos problemas y una solución. Quiero decirte "Te quiero", quiero que contigo quiero, te quiero, te quiero tanto como tú" se escucha cantar a Amaia Montero en este esperadísimo regreso musical.

El 29 de julio de 2020 las esperanzas de miles de seguidores de Amaia Montero se encendieron como un árbol de Navidad ante las palabras que la donostiarra puso en sus redes sociales: "Grabando". Han pasado dos años desde entonces y no había habido noticias sobre un posible lanzamiento debido a que la cantante tuvo que hacer un alto en el camino para recuperarse mentalmente de todo lo que le sucedió en ese periodo.

Con este vídeo llega la confirmación de que su nuevo trabajo discográfico está a la vuelta de la esquina. Un proyecto con el que celebrará los 25 años de carrera. "Voy a volver, lo daré todo como siempre" explicaba hace unas semanas sobre su firme intención de regresar al panorama musical por todo lo alto.

Amaia Montero está cocinando su próximo trabajo discográfico a fuego lento. Como se hacen todas las cosas en las que está involucrada la pasión y el cariño. El disco se está haciendo esperar, quizá más de lo que a muchos de sus fans les gustaría, pero seguro que la paciencia merecerá la pena.

Es una fecha especial y así lo ha dejado claro en muchas de sus reflexiones: "Lo mejor del viaje es el camino. Ahora lo sé. 25 años de carrera dan para mucho, traducirlos es imposible. Pero si tuviera que ponerlo todo en una botella para que se encontrara con el mar estaría llena de muchos momentos: los irrepetibles por maravillosos, los inolvidables por únicos y los que te hacen crecer por lo jodidos que son. Así que a pesar de romperme muchas veces (más de las que me gustaría) y ponerme en pie (lo mejor de todo), sigo siendo una derrota segura y también la mejor travesía. Gracias música por ser mi ancla".