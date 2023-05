Así suena ‘Todo me da igual’, la nueva canción de Vicco

No sabemos si ya has podido dejar de bailar toa la Nochentera, la canción con la que Vicco se presentaba al Benidorm Fest 2023 y, sin haber ganado el micrófono dorado, conseguía convertirla en el himno oficial de todas las discotecas de España. Después de ese temazo, la artista lanzaba Me muero x ti, una canción en la que habla de los pensamientos de otra persona y que abre la veda a lo que será su nuevo proyecto musical en los que durante los últimos meses ha estado trabajando.

A estas alturas nadie duda del talento de Vicco. La artista está volcada al cien por cien en lo que quizás sea su nuevo disco y, poco a poco, nos lo va presentando. Ahora nos ha querido mostrar lo que será su nuevo temazo y es el momento de conocer Todo me da igual. Se trata de su nueva canción que verá la luz el próximo 5 de mayo, así lo ha anunciado compartiendo el primer teaser de su videoclip.

"Necesito cuidar mi reputación, porque te estás portando como un cabrón", se escucha en el adelanto que nos ha hecho creando el hype de lo que podrá ser este temazo. Y es que si hace unos días publicaba la portada de su nueva canción en la que ha apostado por los tonos amarillos y rosas fucsia, ahora en este adelanto ha sacado su lado más macarra e incluso nos ha mostrado que todo le da igual con una peineta.

Y es que si desde que la vimos subirse al escenario de la ciudad alicantina no hemos dejado de bailar, sacando un poco nuestro lado más emotivo con Me muero x ti, ahora parece que Todo me da igual podría ser su sucesora. ¿Qué nos tendrá preparado?