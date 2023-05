Alma Bollo y Bosco Blach protagonizan una gran bronca en ‘Supervivientes’: “No pueden ser más poco humanos”

Bosco Blach es de esos concursantes que no dejan de sorprender en Supervivientes y no solo por su actitud al margen de problemas y un tanto naïf que parece que pasa de todo. También por su valentía, a veces demasiado osada, en las pruebas o por los retos que van consiguiendo.

Uno de los últimos tiene que ver con la pesca. Salió del mar no con peces sino con un increíble centollo. Pasó frío y tuvo que enfrentarse a las rocas, pero logró lo que buscaba y salió a compartirlo con sus compañeros.

“El cangrejo grande ha sido toda una experiencia que ya me estaba yendo un día frustrado de pesca, que, ni para atrás. Y buceando he visto el cangrejo en las rocas y ha sido complicado, pero lo he visto en la cazuela y he dicho, ‘este se viene conmigo’”, contaba a las cámaras.

Tras la pesca, Bosco le confesaba a Diego su intención de no compartirlo con los compañeros que viven aislados en el otro grupo, es decir, Adara, Alma, Jonan y Asraf.

Lo ha cocinado Ginés y se lo han comido las patas enormes entre Bosco, Diego, Ginés y Raquel. Sobre la cabeza, llegaron al acuerdo de enseñársela a sus compañeros para decirles que como no daba para mucho, lo iban a echar al caldo para darle sabor.

La gran bronca

Alma se ha tomado la noticia con bastante recelo, sobre todo, tras saber que iba a ir al caldo del otro grupo, no al común. “Me parece absurdo que vengas con un centollo en la mano a decir, ‘no hay mucha cantidad y lo voy a echar a nuestro caldo’, me parece absurdo”, insistía.

Los hermanos Bollo intentaban explicarle que un centollo se come a cucharadas, no en un caldo. Al final, Manuel le cogía el centollo de las manos y se comía parte con las manos. Y su hermana, le seguía los pasos.

“¿Para qué coño vienes a enseñarme un centollo y decirme que lo vas a echar a tu caldo y no en el caldo general de todos?”, comentaba Alma la jugada con Jonan que pasaba del tema.

Pero parece que el tema no se quedó ahí y Alma fue hasta el grupo para seguir con la discusión y decirle a Diego lo mucho que le había decepcionado por la puñalada que le había dado a Manuel al que llamaba hermanito.

“Para tener amigos como los que hay aquí en Supervivientes, más vale tener enemigos”, decía Alma, “no pueden ser más poco humanos, salvándose el culo entre ellos sin poderse ver ninguno, con tal de llegar a la final”.

Bosco volvió hacia donde estaba Alma para intentar aclarar las cosas asegurando que había sido una confusión. “Vas de hermanito de la caridad, de que compartes todo, de que eres caballeroso y todo… por aquí. A mí me tienen que matar para dejarte mirando la comida, porque a mí un cazo me suda el tobillo, pero el gesto es feo”, le decía ella.

Llegó la cena y Asraf y Adara alucinaron cuando vieron que el centollo no se veía por ningún lado. el grupo de Bosco, esperó a que el resto terminara de cenar y volviera a su lugar en la playa para darse el festín.

Está claro que el paso de las semanas va complicando la convivencia.