Raquel Bollo no solo se reencuentra con sus hijos Alma y Manuel en ‘Supervivientes’, sino también con Asraf

El pasado domingo vimos cómo Manuel Cortés y Alma Bollo se reencontraban con su abuelo en Supervivientes. Pero ahí no acababa su sorpresa porque, este martes, se han reencontrado con su madre, Raquel Bollo.

Alma llegaba en barca con los ojos tapados a donde estaba su madre que no dudó en gritar ‘te amo’ en cuanto llegaba a la orilla. Madre e hija se fundían en un emotivo abrazo con besos y lágrimas de emoción.

“Día a día, vívelo, disfrútalo”, le decía a su hija antes de empezar a recordar lo mucho que le gustó a ella la experiencia. “Quiero que tengas paz, que tengas tranquilidad, que disfrutes. Quiero verte reir, quiero verte feliz, quiero verte bailar. Hay momentos malos, es normal, pero un día más, un día más. Que me igual, te lo juro por las niñas, que lleguéis a la final o ganéis, vosotros sois mis ganadores y lo que quiero es que os vayáis con el buen sabor de boca que yo me llevé”, le decía a su hija.

Alma reconocía que había superado muchas cosas y su madre le recordaba que todo menos una cosa, “esa boca tuya, ¿qué le está pasando?”. Eso sí, le dijo que su hija está de maravilla y la considera una ganadora.

Reencuentro con Manuel

También se reencontraba con su hijo Manuel. Nada más escuchar su voz desde la barca se echó a llorar. “Sois mi vida entera junto a tu hermano”, les decía abrazada a sus dos hijos, “qué orgullosa estoy de ustedes”.

En seguida se ponían los tres a cantar y bailar el single que ha lanzado Manuel estos días que dejó grabado antes de lanzarse a vivir esta aventura. Hasta el baile de Tik Tok les enseñó.

“Quiero que disfrutes lo que quede de isla, lo que quede, lo quiero a tope, Manuel. No quiero verte esa cara triste”, le decía a Manuel su madre que le explicaba que la convivencia está siendo muy dura.

“¿Hay que decir las cosas claras? Sí. ¿Hay que decir las cosas que te molestan? Sí. ¿Hay que decir lo que a uno no le gusta? Sí, pero con buenas formas. Las formas pierden la razón. Y tú no sueles ser un niño de malas formas. A veces tu vehemencia de querer mostrar… no tienes que mostrar. ¿Sabes lo que tienes que mostrar? Lo que eres tú, el gran superviviente que eres tú. Tú no tienes que mostrar nada de nadie”, le aconsejaba su madre.

Un tercero sorprendido

Pero ellos no han sido los únicos que han podido verla. También se ha llevado una sorpresa Asraf Beno. Durante el concurso, el novio de Isa Pantoja ha tenido varios encontronazos con los primos de su chica y eso ha provocado varios enfrentamientos familiares.

Nada más verse se fundieron en un abrazo y Asraf le contaba que había tenido un mal día de poca energía y mareos varios, pero ella le decía que es normal.

“Lo importante es seguir ahí, seguir luchando y estar fuerte y quedarte con lo bonito de todo esto que es una experiencia super bonita”, le recordaba.

“Todo bien, no te preocupes por nada que está todo bien, vuestras cosas son vuestras cosas aquí”, le aseguraba antes de que Carlos Sobera se metiera por medio para preguntarle si había sentido decepción al ver a Asraf en lugar de a Manuel.

“Yo no vengo aquí a desestabilizar a nadie. Yo vengo a darle un abrazo, puedo ser su madre. Y lo único que le digo, como le he dicho a mi hija, que esto es una convivencia, que la playa es muy grande y que intenten llevarse si puede ser, bien, y si no puede ser, pues nada, pero non olvidéis que es un concurso y lo de fuera es lo de fuera, lo de dentro es lo de dentro y yo de ti me quedo lo que hablamos en verano cuando fuiste a ver a Manuel y lo maravillosamente bien que me hablaba, con eso es con lo que me quedo”, decía Raquel.

“Son adultos, las cosas suyas que las solucionen ellos aquí, de convivencia y yo lo que les pido es que se olviden de lo de fuera y ya cuando salgan, cada uno verá. Sería una pena que os fueseis solo teniendo discusiones. Divertiros, reíros, bañaros, todo, si puede ser. Y si no puede ser, bueno, en un bloque no nos llevamos bien todos los vecinos y ya está, con normalidad”, le decía a Asraf.

Una actitud conciliadora que unos han aplaudido y que otros no han terminado de creerse. Algunos creen que ha sido un poco hipócrita con Asraf porque es consciente de que cae bien y, además, para luego restregarle su buena actitud a Isa P. Otros, creen que ha sido buena madre, echando la charla a sus hijos sobre lo que no está haciendo bien.

Veremos si su visita ha servido de algo y, sobre todo, veremos qué opina Isa Pantoja de su postura.