María Isabel desvela la razón por la que no mostrará a su hija: “¿En Instagram quién coño te protege?”

María Isabel fue una de las estrellas infantiles más importantes de España durante la primera década de los 2000s. La conocimos gracias a su participación en Eurovisión Junior, convirtiéndose en la ganadora del certamen gracias al hit Antes muerta que sencilla. A ese logro le siguieron varios más: desde el rodaje de películas para toda la familia hasta su participación en varios programas.

La joven ha seguido trabajando en la industria del entretenimiento, siendo una de las concursantes de Tu Cara Me Suena o lanzando canciones con artistas como Juan Magán.

Durante el último año, María Isabel se ha convertido en madre. La cantante ha dado la bienvenida a su primera hija: Daliana. La pequeña nació un día muy especial: el 14 de febrero, el día de San Valentín.

La razón por la que María Isabel no muestra el rostro de su hija

María Isabel lleva desde que era una niña delante de las cámaras. Y es que la artista siempre ha estado ligada al mundo de la televisión y la música. A pesar de haber estado expuesta desde niña, ella tiene muy claro que no va a hacer lo mismo con su hija. Así lo ha confesado en el podcast La Red Room.

A diferencia de cuando ella empezó en la industria, ahora muchos celebs exponen a sus hijos e hijas en las redes sociales:

"Mi bebé a lo mejor el día de mañana, si yo la expongo, me hubiese dicho: '¿Qué haces? Yo no quería ser pública".

María Isabel ha explicado que su caso era distinto y es que cuando era pequeña "tenía una ley" que la protegía cada vez que estaba en un proyecto. "¿En Instagram quién coño te protege?". María Isabel ha continuado explicando que ella quería estar trabajando como actriz y cantante: "Yo tenía unos horarios, unas condiciones y un contrato. Me protegía todo".

De este modo, María Isabel explica que en las redes sociales no existe este control y que hay una "sobreexposición" por parte de muchos creadores de contenido de sus hijos. "He rechazado colaboraciones porque me piden que muestre la cara de la bebé. Ya me pueden ofrecer un millón de euros que no", ha terminado diciendo.

Sin duda, unas palabras muy aplaudidas por sus seguidores y seguidoras, que ven muy coherente la decisión de la artista.