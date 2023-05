Thalia: “El español es el nuevo el pop, el nuevo sonido global”

El poder latino de los 90 y los 2000 tuvo varias artistas de referencia, pero una, sin lugar a dudas, fue Thalia. La mexicana forma parte del imaginario colectivo por derecho propio. A golpe de hit, llevó su música alrededor del mundo e hizo lo más difícil: mantenerse en una industria en constante cambio. Arrasando, Seducción, Amor a la mexicana y A quién le importa son algunos de los temas que la convirtieron en lo que es hoy día, historia viva de la música en español.

Thalia, David Summers - Devuélveme a Mi Chica

Thalia ha sabido adaptarse siempre a las circunstancias, haciendo un sonido propio que respetara su esencia, pero también dejándose llevar por las nuevas generaciones de artistas que ocupan las posiciones más privilegiadas en las plataformas de streaming. Esta vez, sin embargo, la cantante ha querido hacer un comeback nostálgico y ha lanzado al mercado un álbum de versiones donde colabora con los ídolos de su vida. Thalia’s Mixtape es el título de este trabajo que cuenta con cantantes de la talla de David Summer y versiones de clásicos tan conocidos como Para no verte más de La Mosca y Lucha de gigantes de Antonio Vega.

"Cuando siento que tengo aterrizar ideas me voy en carretera y me pongo música. Fue justo lo que hice en el verano de 2019. Me atreví a escuchar las canciones que guardo en el corazón, mis tesoros, y sonó Devuélveme a mi chica", explica Thalia en una entrevista con LOS40. "Me explotó la emoción y me vino entonces el concepto de Mixtape. Cuando cayó la pandemia aproveché para buscar a mis cómplices ideales, productores y grandes ídolos...y hasta ahora".

Thalia ha querido acompañar el lanzamiento del álbum con una serie documental, Thalia´s Mixtape: el soundtrack de mi vida, donde se codea con personalidades de la industria - veteranos, pero también los más emergentes - para hacer un repaso de la historia de la música, desde el casete hasta el streaming. Porque ella tiene claro que, si algo ha perdido la escena actual, es eso, lo tangible. "Para mí era primordial que mi compañía disquera entendiese que el álbum tendría que salir con casete, con CD y con vinilo sí o sí. Se ha perdido lo tangible, pero hay un resurgimiento", cuenta la también actriz. "Las ventas de vinilo están por las nubes en América. Hay una nostalgia latente de la era 80 y principios de los 90".

También reflexiona sobre el boom latino que se ha desarrollado en la escena internacional, aunque recuerda que ese éxito de la música en español ha existido siempre. "Julio Iglesias, Gloria Estefan, Rafael…En los 2000 con Shakira, Jennifer Lopez, Ricky Martin y una servidora…Sin embargo era en inglés. Aunque el boom latino estaba eufórico, teníamos que cantar en inglés. En esta ocasión, la maravilla de la globalización a través de las redes sociales nos ha permitido aceptar la música en el idioma en el que sea. Nuestra cultura está llena de pasión, colorida y divertida. Ahora este crossover es en español, es el nuevo pop, el nuevo sonido global", dice orgullosa.

Thalia, Kenia OS - Para No Verte Más (Official Video)

En la serie documental, justo en la última escena, Thalia asegura que no sabe cuándo va a terminar este viaje de la música parea ella. Quiere seguir dando guerra, aunque sí que admite que hubo un momento en su carrera donde estuvo a punto de dejarlo todo. Lo más curioso es que fue justo al principio, justo antes de serlo todo en el universo latino. "Me planteé dejar la música con mi primer álbum como solista. Rompí con el concepto que tenía la gente de mí. Venía de una telenovela, tenía 16 años, era la niña linda de la televisión, y, de pronto, llegué con rock. Las propuestas y los looks eran demasiado. Mi primer sencillo fue vetado en radio porque la letra era muy explícita", afirma Thalia. "Ahí fue cuando dije: 'No quiero saber nada de esto'. Sin embargo, mi madre me dijo: 'Si ya no quieres seguir en la música, te entiendo. Cerramos maletas y nos vamos a otro país a empezar de cero. Ahora, si quieres seguir, te secas tus lágrimas, te levantas y sales hacia arriba'. Ese fue el momento".

Menos mal que la madre de Thalia le cantó las cuarenta. De lo contrario, nos hubiésemos perdido ese repertorio de hits increíbles que la artista nos ha regalado durante décadas y que seguro que seguirá regalándonos en los años que están por venir. Mientras tanto, en el presente, toca escucharla en Thalia's Mixtape y verla en Thalia´s Mixtape: el soundtrack de mi vida, un homenaje a la música de antes y a ella misma.