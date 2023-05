C. Tangana sorprende anunciando su nueva canción, ‘Estrecho/ Alvarado’

Mucho se ha hablado de C. Tangana en las últimas semanas, pero precisamente no de su música. Ibai Llanos ha conseguido que el madrileño vuelva a estar en el punto de mira tras anunciar que estará en La Velada del Año, uno de los eventos en donde varios rostros del boxeo se enfrentan y que entre descanso y descanso varios artistas amenizan el recinto. Sin embargo, lo que no tenemos muy claro es de qué manera estará el intérprete de Me maten porque el streamer no ha dado más información al respecto.

Sea como sea, este jueves, C. Tangana ha vuelto a las redes sociales para dar la noticia más esperada para sus fans: ¡vuelve a la música! Hace meses le perdimos la pista al madrileño e incluso en las redes sociales se ha mostrado de lo más ausente. De hecho, su última y única publicación era del 4 de octubre del 2020 y, desde entonces, sus seguidores lo único que le han hecho ha sido pedirle nueva música.

¡Vuele a la música!

Parece que los deseos de sus fans son órdenes y este jueves el artista ha reaparecido para anunciar lo que quizás sea el single de su nueva era: Estrecho/ Alvarado. Una canción que estará disponible a partir de esta "media noche en todas las plataformas", escribía sobre su post en Instagram. Es decir, este 5 de mayo, C. Tangana vuelve.

Tras compartir este post de tres imágenes en las que aparece él y al que ha añadido la portada de este tema, ha escrito en comentarios que se trata de "una letrilla" que se escribió, por lo que todo apunta a que no viene de ahora...

Quizás a muchos les suene el nombre que ha elegido para su canción y es que, aunque no tenemos muy claro de que hablará, sí sabemos que coincide con dos de las paradas de la línea 1 del metro madrileño.

Su público tiene ganas de escucharlo y prueba de ello es el sinfín de comentarios que en apenas 30 minutos ha recibido: Entre ellos, Omar Montes, su gran compañero y con quien ha colaborado en más de una ocasión, Irene Rosales, Slappy Av, Juan Carlos Arciniegas, Arturo Paniagua, Rozalen y muchos más...