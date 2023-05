Melani Olivares desvela la dieta ha seguido para recuperar el cuerpo pre embarazo y parto

Melani Olivares es mamá de tres niños, una de ellas adoptada y dos biológicos. El último acaba de cumplir seis años, pero desde que la actriz dio a luz no había logrado recuperar su cuerpo de antes del embarazo. Hasta ahora.

Y como era de esperar, no ha dudado en confesar cuál ha sido la dieta con la que lo ha conseguido y que le hace sentirse tan feliz. “Después de 3 meses haciendo la dieta lev, no puedo estar más feliz. He recuperado mi cuerpo de antes de tener a Lucho”, informaba.

“Me estaba costando mucho perder los kl de mas, lo había intentado con otras dietas, pero no funcionaron. Hasta que descubrí lev”, desvelaba cuál era esa dieta que le había resultado efectiva.

Una dieta que ha seguido con supervisión de un especialista: “Una dieta baja en carbohidratos, con unos productos realmente ricos y muy saciantes, no he pasado hambre en ningún momento, y con la ayuda de una nutricionista”.

No ha dudado en vender las bondades de la dieta que, parece apta para todos: “Además si eres intolerante al gluten y la lactosa, también la puedes hacer porque tienen productos específicos para ello”.

“No solo he perdido 10 kg, lo más flipante es la pérdida de volumen y la súper energía que tengo!”, terminaba diciendo. Eso sí, parece que no ha convencido a todo el mundo.

Reacciones

Aunque muchos han aplaudido lo guapa que está, no han faltado las críticas a estos productos por su precio y críticas frente a esta actitud de Melani.