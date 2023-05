Miguel Bosé se emociona hasta las lágrimas con la versión que hace de Mónica Naranjo de ‘Si tú no vuelves’

Cover Night nos deja mucha música cada jueves en TVE y eso siempre es sinónimo de momentos únicos. Y uno de los que nos costará olvidar de la última gala tuvo como protagonistas a Mónica Naranjo y Miguel Bosé. Ella se subió al escenario para interpretar un tema de su compañero, uno muy especial: Si tú no vuelves.

“Con todo mi cariño, #MiguelBosé… Gracias por crear temas como éste. Le dedicaste este tema a tu padre y siempre ha formado parte de la playlist de mi vida”, escribía después en redes sociales.

Y es que, sin duda, el momento que vivieron fue mágico. Miguel Bosé se iba emocionando por momentos e incluso se pudieron ver algunas lágrimas recorrer su rostro. Cuando acabó la interpretación subió al escenario para abrazar a su amiga y le costaba hablar.

Pura emoción

“Esto es por todo lo que nos das, por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos tienes preparado para el futuro. Una canción tan mágica, un repertorio tan mágico, solamente una persona puede lograrlo y recogerlo de las estrellas si eres buena gente y tú eres una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Este regalo no es solo mío, es de todos”, le decía Mónica Naranjo a un Bosé desbordado que era capaz de pronunciar casi ninguna palabra. "Estaba mi papá ahí", llegó a decir.

Un poco después, cuando Ruth Lorenzo estaba en el escenario le daba las gracias a Mónica por el momento tan especial. Cuando le preguntaba el porqué de ese agradecimiento, la murciana lo resumía en pocas palabras: “Porque has estado inmensa”.

“La magia es muy fácil crearla cuando las canciones son bellas”, aseguraba ella. “Te conozco bien y a lo mejor voy a desmontar un mito aquí, en un momento, pero algo que siempre me sorprende de ti es lo poco que te crees lo grande que eres”, le respondía su amiga.

Sin duda alguna, uno de esos momentos mágicos que nos deja la música y que emocionó no solo a Bosé sino a muchos otros que recurrieron a las redes sociales para expresarse.

Por más momentos mágicos.