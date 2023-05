Ruth Lorenzo, sobre Chanel: “Pedí a su equipo que la cuidase porque ella no iba a saber cuándo parar”

Ruth Lorenzo será siempre una de las representantes españolas más icónicas del Festival de Eurovisión. La cantante, que acaba de publicar su nuevo EP, La Reina, estuvo hace unos días en los estudios de LOS40 hablando sobre este trabajo tan esperado por sus fans y su actual relación con la industria musical. Pero además de todo eso, como era de esperar, también tocó volver a un tema recurrente en todas sus entrevistas: Eurovisión.

"Algo que me diferenció en Eurovisión es que fui muy rebelde. Generé un vínculo directo con el eurofan e hice algo de lo que la gente se sintiese parte", explicó la artista en este encuentro con LOS40. "Llevaba mi propuesta, pero representaba a un país entero. No me cerré a escuchar a los que aman el festival. Quien sostiene Eurovisión es el eurofan".

En este sentido, Ruth Lorenzo también reconoció el trabajo de Televisión España en esta última etapa. El resultado de Chanel, después del Benidorm Fest, marcó un antes y un después en la carrera de España hacia el éxito en el popular certamen de música. "Conozco a Chanel desde hace años. De hecho, fue bailarina mía en Gigantes. Recuerdo conversaciones con ella soñando despiertas las dos", explicó antes de compartir un momento muy bonito que vivieron juntas en una fiesta del programa Cover Night. "Sonó Gigantes y Chanel y yo nos pusimos a gritar y a hacer la coreografía juntas. Después, muy pavamente, nos pusimos a llorar. En la grabación de ese videoclip hablamos de los proyectos que teníamos, de cómo quería desarrollar mi carrera, y ella me preguntaba: 'Ruth, ¿cómo lo puedo conseguir yo?’. Le dije: 'Chanel, trabaja y cree en ti'".

RUTH LORENZO: los 'señoros' de la industria + BLANCA PALOMA + soñar despierta con CHANEL | LOS40

Por último, Ruth Lorenzo recordó las palabras que trasladó al equipo de Chanel antes de conquistar a Europa con su SloMo y, especialmente, después de vivir en primera persona la parte más amarga de ser el foco mediático. "Les dije que la cuidaran porque Chanel es bailarina y los bailarines son muy especiales. Trabajan con sueldos muy pequeños y trabajan sobre dolor. Rara vez no le duele el cuerpo a un bailarín", comentó. "Les dije: 'cuidarla porque Chanel sabe trabajar sobre dolor, no se va a dar cuenta cuando tiene que parar'. La adoro y la quiero muchísimo".

