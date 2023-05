'Love to Love You, Donna Summer', el documental sobre la 'reina de la música disco'

La reina de la música disco en los años 70 ya tiene su propio documental: Love to Love You, Donna Summer. Se trata de una mirada profunda a la icónica artista mientras su voz y su arte la llevan de la escena musical de vanguardia en Alemania al brillo y las luces brillantes de los clubes de baile en Nueva York.

Love To Love You se describe como un retrato muy personal de la fallecida estrella. La película biográfica muestra la vida de la cantante estadounidense a través de varios clips de actuaciones y fotos antiguas. La cinta también incluye vídeos caseros nunca antes vistos para ver el lado íntimo de cómo era la vida de la cantante de Last Dance. De hecho, muchas de esas grabaciones fueron realizadas por la propia Summer.

El documental, que ha sido dirigido por el cineasta ganador de un Oscar, Roger Ross Williams, y Brooklyn Sudano, hija de Donna Summer, se estrenará el próximo 20 de mayo en HBO y HBO Max y ya hemos podido ver el tráiler.

Love to Love You, Donna Summer | Official Trailer | HBO

"Un retrato profundamente personal de Summer dentro y fuera del escenario, la película presenta una gran cantidad de fotografías y secuencias de video caseras nunca antes vistas, a menudo tomadas por la propia Summer, y brinda una rica ventana a la sorprendente variedad de su arte, desde composición de canciones a la pintura, mientras explora los altibajos de una vida vivida en el escenario global", describe HBO en la sinopsis.

A lo largo de su carrera, la artista, nacida en Boston en 1948, fue conocida por trabajar con algunos de los gigantes del género disco, incluido el productor Giorgio Moroder. Love To Love You está repleto de canciones de Summer, incluidos los primeros éxitos que hizo con este legendario productor musical. Su éxito profesional la convirtió en una de las primeras mujeres negras en obtener un vídeo en MTV.

Donna Summer ganó cinco premios Grammy a lo largo de su carrera. / Harry Langdon/Getty Images

Falleció en 2012 a causa de un cáncer

Donna Summer, falleció, a los 63 años, el 17de mayo de 2012 en Florida (Estados Unidos) debido a al cáncer de pulmón que padecía, enfermedad que, sin embargo, no le impidió seguir trabajando hasta los últimos días de su vida; la cantante trató en todo momento de mantener el grado de su enfermedad lejos del foco público, y mientras luchaba contra la enfermedad, estaba ocupada tratando de finalizar el disco que se encontraba preparando.

LaDonna Adrian Gaines, verdadero nombre de la responsable de éxitos de los 70 y 80 como Last Dance, Hot Stuff, Bad Girls, She Works Hard for the Money, This Time I Know it's for Real y sobre todo del en su día polémico Love to Love You Baby por sus susurros y gemidos, estaba casada con el cantante y productor Bruce Sudano, con el que tuvo dos hijas. Además, tenía otra hija fruto de su matrimonio con Helmuth Sommer, del que se había divorciado.

Donna Summer - She Works Hard For The Money

La cantante, que durante más de tres décadas hizo bailar a medio mundo y vendió más de 130 millones de discos, fue ganadora de cinco Premios Grammy y estuvo nominada a dieciocho de ellos.