Loreen confiesa cuáles son sus canciones favoritas de Eurovisión 2023

Loreen es una de las favoritas para ganar Eurovisión 2023 y levantar el micrófono de cristal como ya hizo en 2012 con Euphoria. Sobre el impacto de esta canción, Tattoo (su propuesta para este año) y su regreso al certamen una década después pudimos charlar con ella en LOS40, ¡pero también nos desveló otros detalles!

Porque, aunque siga encabezando las apuestas para ganar el Festival de la canción europea, quisimos saber cuál —o cuáles— son, para ella, sus preferidas. "Depende del mood, pero tengo dos favoritas. Blanca [Paloma] es una de ellas. Me gusta mucho. [EaEa] Es una canción muy creativa y una cantante muy espiritual. Y ella me gusta mucho como persona, creadora y hermana. Y Alessandra [Mele, de Noruega] también es muy espiritual y tiene una energía muy poderosa a través de su voz, que es súper importante para todos, hombres y mujeres. Además, me gustan las melodías antiguas. Y aquí encontramos varias similitudes entre las dos... Creo que colectivamente anhelamos eso", destacó.

¿Y quién cree que ganará? "No es por ser diplomática, la verdad, pero para mí, todos y cada uno de los artistas tiene una energia única. Cuando los miro a todos, nos veo como unos guerreros que venimos con una energía concreta y nos abrimos en canal al público, por lo que no hay ni ganadores ni perdedores. La palabra perdedor, además, es muy fuerte. Tiene una connotación negativa, te degrada, por lo que para mí solo hay creadores intentando equlibrar la negatividad del mundo", nos explicó.

La elección del inglés para su candidatura

El hecho de que Euphoria sea, según los eurofans, una de las grandes canciones de toda la historia del Festival de Eurovisión —mantuvo el título de mejor canción durante 10 años consecutivos, hasta el año pasado, que Slomo la destronó—, a la artista le hace sentir eternamente agradecida: "Estoy muy contenta de que todavía tenga vida entre la gente y que siga conectando y siendo creativa con ella. Este el principal objetivo: al final del día, todo el mundo tiene su propia experiencia y es bonito poder formar parte de ella y crear algo con lo que la gente puede jugar, escuchar, llorar, reír... Y usarlo como algo propio. Me hace feliz, porque eso es lo que provoca la creatividad". Y de una gran canción a otra, le preguntamos si vio la actuación de Chanel el año pasado y, al recordarla, señaló que "es casi como Blanca, dan las mismas vibraciones". "Tuvo muchísima fuerza y energía. Fue increíble", dijo.

Y quisimos indagar en la razón por la que Suecia lleva más de diez años sin presentar una candidatura en su idioma natal. "Personalmente, para mí va sobre conectar con tanta gente como sea posible. Aunque represento a Suecia, también represento unos determinados principios y valores, y para mí (y para los suecos y la gente en general) es muy importante la inclusividad; que todo el mundo pueda entender lo que estoy diciendo. Hay algunos idiomas en el mundo que muchísima entiende español e inglés. Por ello, nunca eligiría una lengua que no llegue a millones de personas alrededor del mundo", comentó.

Con familia repartida por España

Cuando le preguntamos sobre qué opina de los fans españoles, respondió con otra cuestión: "¿Fans españoles? Querrás decir amigos españoles... Yo los llamo amigos y familia. Me encanta España; es como mi segunda casa", expresó.

Y es que, gracias a esto, nos reveló que tiene familiares a lo largo y ancho de nuestro país y que creció aquí. "Tengo muchísima familia repartida por toda España: Pamplona, Barcelona, Madrid, Málaga, Almería... Para mí es casa. Y los españoles son muy pasionales y espirituales; muy auténticos... y resuena mucho y muy bien conmigo. ¡También son muy románticos! Siempre que escribo canciones de amor la gente española es la primera en reaccionar. En algunos lugares hablan con miedo de la espiritualidad y de las grandes cuestiones vitales, pero no los españoles. Fácilmente, puedes hablar sobre vida, muerte, propósitos y demás sin ningún problema... y es precioso, porque me encantan ese tipo de conversaciones: ¿Por qué hacemos ciertas cosas? ¿Cómo cambiamos? ¿Por qué cambiamos? Y es muy bonito... La cultura española resuena mucho conmigo y hablamos el mismo idioma. Por eso los llamo amigos y no fans", relató, no sin antes dejar claro que entiende el español (si se lo dicen detenidamente) mejor de lo que lo habla.