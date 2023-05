Ed Sheeran: “No sufro Síndrome del Impostor, pero sí ansiedad por tener que mantenerme a este nivel”

Subtract, el quinto disco de Ed Sheeran, ya está disponible. El británico acaba de publicar el que cierra su pentalogía musical sobre los signos matemático: La resta (-), dando como resultado el que probablemente sea el proyecto más melancólico y triste de su discografía.

Sobre este álbum pudo charlar brevemente nuestra Cris Regatero, que se citó con el artista en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, justo antes de actuar para un grupo reducido y privilegiado de fans que pudieron escuchar algunas canciones en primicia.

Pero también hubo tiempo para reflexionar sobre la salud mental, su opinión sobre su documental de Disney+ La suma de todo, el uso de las redes sociales y la artista española con la que colaboraría.

It's finally here!! Subtract, the brand new album is out everywhere now 🥳🎉💛 How many times have we all listened already?https://t.co/x5DbTb4tUH pic.twitter.com/VYElGcWvBY — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) May 5, 2023

La oscuridad que envuelve a Subtract

"El álbum va especialmente sobre el duelo, el miedo y la depresión. Siempre he tocado estos temas en mis discos a lo largo de los años, pero ha sido de forma puntual: en una o dos canciones. Y esto es un disco completo sobre ello. A mi parecer ha quedado más redondo", indica a la locutora de LOS40.

En cuanto a la importancia de poder reflejar este tipo de sentimientos a través del pentagrama, Sheeran reconoce que es una forma de romper con la idea de que los hombres no pueden hablar (ni llorar) sobre este tipo de traumas y experiencias, al menos no en grupo; la denominada fragilidad masculina: "Como hombre británico especialmente, nunca, ninguno de mis amigos... Por ejemplo, mi esposa sale a cenar con su grupo de amigas y, siempre, alguna de ellas habla sobre algún tema emotivo y acaban llorando. Sin embargo, cuando yo salgo con mis amigos, solo hablamos de fútbol y esas mierdas, pero todos tenemos pasión por ello. Y, desde que yo he hablado de mis experiencias en esta grabación, en otras entrevistas y en el documental que se publica pronto, mis amigos se han abierto conmigo en privado sobre ciertos temas. Me han dicho 'oh, tú atravesaste esto y yo pasé por algo parecido'. Y creo que es importante hablar de este tipo de experiencias porque hace sentir mejor a la gente. Porque no sé cómo es en España, pero en Inglaterra los hombres tendemos a reprimir nuestras emociones".

La salud mental y el apego a las redes sociales

Como todo hijo de vecino, Ed Sheeran no está exento de sufrir episodios de ansiedad —"Todo se resume en centrarse en el día a día", incide—, pero que no padece Síndrome del Impostor porque conoce sus orígenes y todo lo que ha caminado para llegar donde está.

"Recuerdo haber estado realmente mal; de no ser capaz ni de cantar ni de escribir, cuando había trabajado muy duro durante muchos años... No hay una parte de mí que diga 'no sé por qué me ocurrió esto', porque he conocido todos los pasos previos para llegar hasta aquí. No he pasado de ser un exitoso popstar hasta este momento, sino que mi punto de partida ha sido tocar en salas prácticamente vacías, que las discográficas no estuvieran interesadas en mí... y, a partir de ahí, he ido construyendo. No lo llamaría Síndrome del impostor, pero sí que experimento bastante ansiedad por el hecho de tener que mantenerme a este nivel. La razón por la que empecé a hacer música no fue por tener éxitos, aunque he acabado teniéndolos. Lo importante es encontrar el equilibrio entre perseguir hacer canciones de éxito y disfrutar haciendo simplemente música".

