Phil Collins: Esta es la canción de Bob Dylan que todos deberían escuchar y él conoció gracias a The Beatles

Hay una canción que, según Phil Collins, “todo el mundo debería escuchar cada seis meses o, desde luego, cada vez que haya elecciones generales”. Y no se refiere a ninguna de las varias decenas que él ha compuesto. Confiesa que, si él mismo la escuchó, fue gracias a sus ídolos, The Beatles. Y que le cambió la vida. Para el artista londinense, la canción, con la que incluso se podría hacer “un ensayo o una tesis”, es ‘The times they are a-changing’ del Premio Nobel de Literatura 2016.

Phil Collins - The Beatles

Indudablemente, Phil Collins es una de las figuras más influyentes de la industria musical y ha inspirado a varias generaciones. Batería, como cantante, como compositor y productor. Figura como uno de los artistas que más discos ha vendido a nivel mundial. Junto a Paul McCartney y Michael Jackson, supera los 100 millones (tanto en solitario como formando parte de una banda).

A lo largo de los años, cuando al londinense le han preguntado por sus principales influencias, no ha vacilado en responder: "The Beatles fueron la razón por la que estoy en este negocio", declaró en el programa ‘Desert Island Disc’ de la BBC. "Aunque llevo tocando la batería desde que tenía cinco años, fueron los Beatles los que, inesperadamente, le dieron un sentido a lo que yo hacía, realmente les adoraba". Por eso, entre sus canciones favoritas de todos los tiempos, menciona ‘All my loving’ y ‘If I fell’.

The Beatles – Bob Dylan

Tanta era la ascendencia que los Beatles ejercían sobre Phil Collins, que descubrió a Bob Dylan por ellos. Los de Liverpool admiraban al de Minnesota. Ese talento único en sus letras se convirtió en una fuente clave de inspiración. McCartney llegó a decir en una ocasión que Dylan era el mayor héroe de The Beatles y describió al trovador como “nuestro ídolo”. Le adoraban e incluso tuvieron el gran honor de conocerle una noche en una fiesta loca.

George Harrison, Bob Dylan, Little Richard y Mike Love de Beach Boys, actuando en 1988. / Ebet Roberts/Redferns

Paul McCartney, en The Beatles Anthology, escribe: "Le admirábamos como poeta y todos teníamos su primer álbum en el que aparecía con su célebre gorra". Con frecuencia, el cuarteto inglés elogiaba a Dylan y Phil se preguntó, ‘si era tan bueno para The Beatles, ¿por qué no iba a serlo para él?’. Así que se compró el disco The times they are a-changing. Y le cambió la vida.

Bob Dylan

La canción, cargada de tintes políticos, se publicó en 1964 y apareció en un álbum que se llamaba igual. La escribió deliberadamente. Su objetivo era crear un himno con un mensaje de cambio, un importante mensaje social que simbolizara la vida en la América de los 60s. Optimista. Los tiempos estaban cambiando desde la oscuridad hacia la luz y sugería que la positividad siempre superaba a la negatividad. Dylan daba voz a los que no la tenían y simultáneamente él se presentaba como su salvador.

En las anotaciones del libreto de su álbum Biograph (1985), Dylan escribió: “Quería escribir una gran canción, una canción que fuera una especie de banda sonora, con versos cortos, concisos, apilados unos sobre otros de una forma hipnótica. Esta es, definitivamente, una canción con un propósito. Sabía exactamente lo que quería decir y quién quería que la escuchara”.

Bob Dylan – Phil Collins

Phil Collins también sabe quién quiere que escuche The times they are a-changing: todo el mundo. Eso es, al menos, es lo que respondió cuando le preguntaron en 2017, cuál era para él la canción que todos debería escuchar, la que él elegiría para ser transmitida a futuras generaciones. No dijo In the air tonight, One more night o Another day in Paradise. Tampoco mencionó ninguna de sus idolatrados Beatles. “El tema que me gustaría transmitir es The times they are a-changin’ de Bob Dylan”, afirmó sin dudarlo en Inheritance Tracks de Radio 4. Y detalló: “Llegué con un poco de retraso a Dylan, pero a los Beatles les gustaba. Así que compré este single y lo escuché una barbaridad, la letra es muy honesta y real”.

Phil Collins, Sohn Nicholas y Sohn Matthew. / Peter Bischoff/Getty Images

Y citaba esta parte de la letra: “Venid senadores, congresistas, escuchad la llamada/ No os quedéis en la puerta/ No bloqueéis el pasillo”. Y explicaba por qué pensaba que el tema de Dylan debería ser patrimonio de todos: “Porque hay un cambio que viene y esta canción explica, poéticamente, que el tiempo de cambio está llegando a la música, a la cultura, en América y en la política. Yo haría llegar esta canción a cualquiera que la haya olvidado. Creo que hasta se podría hacer un ensayo o una tesis”.

Y concluye: “Definitivamente, se la pasaría a mis hijos, pero es una canción que creo que todo el mundo debería escuchar cada seis meses o, desde luego, cada vez que haya elecciones generales”. Tanto le gusta, que grabó su propia versión y la incluyó en su álbum de 1996, Dance into the light.