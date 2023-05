Anabel Pantoja: “Seguiré compartiendo mi realidad, mis kilos de más, mis estrias, mi celulitis y mi cuerpo”

No es la primera vez que Anabel Pantoja se convierte en el blanco fácil de críticas por compartir imágenes de su cuerpo en bikini. Lo cierto es que este tema le empieza a cansar y para ser sinceros, es normal. Empezó el año sobrepasada por las contínuas críticas sobre sus posts en redes sociales y, aunque intentó callar a los haters, parece que eso no tuvo mucho éxito.

La sobrina de Isabel Pantoja lo tiene claro y no va a dejar de publicar imágenes suyas en bikini y así lo ha compartido en sus stories de Instagram con un contundente mensaje: "Llevo la talla L, y aunque algunas personas consideren que no me queden bien, yo no me veo mal", empezaba. "Así que seguiré compartiendo mi realidad, mis kilos de más, mis estrías, mi celulitis y mi cuerpo", sentenciaba con un vídeo mostrando sus tres trajes de baño favoritos para este verano.

A los segundos, la colaboradora de televisión ha compartido la primera crítica recibida de una seguidora que le decía que no tenía buen cuerpo para lucirlo y sin pelos en la lengua, Anabel le ha respondido: "Me encantaría tener el cuerpo que usted desearía, pero me conformo con el que mi madre me parió y tampoco me veo tan mal, solo es estar bien, disfrutar y que nadie te amargue porque solo se vive una vez", escribía dandole un consejo: "No hay que tener un cuerpo perfecto para ponerte el bikini que te gusta, así que no te limítes".

Anabel Pantoja en Instagram. / Instagram @anabelpantoja00

"En paños menores"

Tras haber compartido un pantallazo de la respuesta que le había dado a una seguidora, Anabel se ha puesto delante de la cámara y ha querido hablar siendo muy sincera: "Me da un poco de apuro porque cada vez que hago algo en paños menores, con mi cuerpo serrano, la gente se coge unos berrinches que no veas", decía avisando que ella ya lo había dicho y que va a seguir haciendolo.

Sin embargo, esta vez también ha sentido el apoyo de su gente que, hartos de ver cómo se meten con ella por su forma física, también lo han compartido en sus respectivas redes para concienciar de que detrás de las opiniones de la gente, hay miles de consecuencias diarias.