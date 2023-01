Anabel Pantoja toma una decisión tras la oleada de críticas por sus fotos en bikini

Todos hemos querido despedir el 2022 a lo grande, pero algunos ni en una celebración tan especial y emotiva se han librado de las críticas. Anabel Pantoja quería dar carpetazo a ese año lleno de altibajos y recibía el 2023 rodeada de sus familiares y su chico, Yulen Pereira.

En Nochebuena la influencer recibía duras críticas por parte de algunos de sus seguidores. No eran capaces de entender tanta felicidad en redes sociales tan solo un mes después del fallecimiento de su padre, Bernardo Pantoja. Los ataques no cesaron y algunos fueron más allá. Tras publicar unas imágenes del sensual look que escogió para esa noche, un minivestido negro ajustado y con un escote espectacular combinado con unas botas altas plateados, se metieron con su físico, mofándose de sus curvas e incluso de sus rodillas.

Comentarios que, como a cualquier ser humano en el planeta tierra, no sentaron nada bien a la sobrina de Isabel Pantoja que, harta de que se cuestione cada fotografía que comparte en redes, intentó callar a sus haters: "Qué desgracia tener que leer la mayoría de comentarios de cómo tengo que estar; si tengo que estar triste, si estoy multioperada, si debería de operarme la rodilla o de si voy vestida como una...", escribía sorprendida porque mayormente todos esos comentarios venían de mujeres.

Un mensaje que, visto lo visto, no le sirvió de mucho, pues en Nochevieja la historia se volvía a repetir y con ataques más duros, si cabe. Anabel compartió una imagen en bikini para despedir el año y sus detractores no tardaron en llenar el post de comentarios cuestionando su cuerpo y su "falta de pudor" a la hora de posar con un traje de baño tan "justo".

"No me avergüenzo"

Ya en Madrid para afrontar el 2023 con ánimo, trabajo e ilusión y tras disfrutar de un fin de año rodeada de Yulen, su prisa Isa Pantoja, su madre Mercedes Bernal y algunos amigos íntimos, Anabel ha reflexionado sobre las duras críticas que recibió por su posado en bikini y, cansada de las polémicas por demostrar que tiene seguridad en sí misma, ha tomado una decisión y la ha querido anunciar:

Anabel Pantoja toma un drástica decisión. / Instagram @anabelpantoja00

"Aunque traten de humillarme cada vez que suba una foto en bikini más lo haré, porque no me avergüenzo de tener pellejos, michelines o piel de naranja. Al revés, prefiero mostrarme como soy a después tener que estar ocultándome en una playa", escribía dejando claro que va a seguir haciendo lo que hasta ahora, guste más o menos.

Bravo por Anabel, por su mensaje body positive con el que se ha mostrado orgullosa de sus imperfecciones pese a los ataques por presumir de su naturalidad en redes. Y es que, como diría el dicho: ¡a quien no le guste, que no mire!