Dani Fernández llega al plató de ‘Got Talent’ y emociona al jurado

Si por algo se está caracterizando está edición de Got Talent: All Stars es por su innovador formato. Cada semana, un miembro llega a Telecinco dispuesta a convertirse en jurado especial y tomar alguna decisión que otra. En esta cuarta gala no ha sido otro que Dani Fernández. El artista galardonado con el Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año 2022 ha sido el cargado de elegir a uno de los dos finalistas de la noche, siendo el otro escogido por Risto Mejide.

No tenemos dudas del talento, la voz y la carisma que tiene y, tras una petición del publicista de una guitarra, donde aseguraba que había ido al plató para escucharlo, el artista de Alcázar de San Juan se ha subido al escenario y, además de ofrecer una actuación impecable, ha conseguido emocionar a sus compañeros de mesa y ha puesto en pie a todo el público.

Así ha sido la actuación de Dani Fernández

"Soy el presentador, no puede presentarme", decía Santi Millán con un toque irónico y con una guitarra en la mano para cumplir los deseos de Risto Mejide. "Creo que es un desperdicio tener aquí al autor de una de las mejores canciones que se han compuesto últimamente en nuestro país y no pedirle que nos haga un poquito de...", respondía mencionando a nuestro querido Dani Fernández.

Si tus piernas, una canción que el artista compuso durante la cuarentena y que le dedicó a su chica, es uno de los temas má especiales de su carrera. "Con tu permiso, le dedico esta canción a mi chica", le decía Mejide.

Tras ello, Dani Fernández se ha subido al escenario y ganándose la atención de todos los asistentes, ha empezado su actuación al ritmo de 'Abatido entre tus pies, quién me guía en este vuelo'. Un verso que ha conseguido emocionar a Edurne, Paula Echevarría y a Risto, quien se ha mostrado de lo más atento.

"Hay temas que nunca llegan a sonar en la radio o ser singles, pero con el tiempo se convierten en canciones importantes para ti. Eso pasa con Si tus piernas y los que habéis venido a los conciertos ya lo sabéis", escribía el artista, agradeciendo a todo el equipo de Got Talent por haberle invitado y, sobre todo, a sus compañeros por el trato.