Así ha sido el segundo ensayo de Blanca Paloma para Eurovisión 2023

¡Queda menos de una semana para el gran día! Eurovisión 2023 está a la vuelta de la esquina y todos los eurofans empiezan a estar de los nervios. Blanca Paloma será la representante de España este año en el festival y junto a su Eaea, una nana dedicada a su yaya, buscará conquistar Liverpool.

Tras su despedida en España, la artista ya está concentrada en lo que será su puesta en escena. Apenas hace unos días la veíamos segura y satisfecha con su primer ensayo eurovisivo, pero este sábado le tocaba volver a subirse al escenario y darlo todo en el M&S Bank Arena de Liverpool.

La alicantina cada vez apunta más maneras para llevarse el micrófono de cristal el próximo sábado. Y es que, en el segundo ensayo, Blanca Paloma se ha marcado una actuación digna de llevarse los 12 puntos. Eso sí, la artista ha hecho algunos cambios importantes respecto a lo que vimos en el Benidorm Fest donde consiguió el pase directo a Eurovisión.

Así será la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión

RTVE ha compartido 30 segundos de lo que podremos ver el próximo 13 de mayo y ahí hemos podido ver que la mayoría de las novedades se centran en la segunda parte de la canción. ¿Y qué ha cambiado? Las luces y los movimientos de cámara con el que buscan darle una mayor calidad a la actuación.

💥¡Ultimísima hora!



Ya puedes ver 30 segundos realizados de la actuación de Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb).



Así es la propuesta de España para #Eurovision2023 👉 https://t.co/L1fQWTXkeR pic.twitter.com/CLnxtk9W07 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 6, 2023

Asimismo, tal y como ha explicado José Pablo Polo, productor y compositor del tema, a la cadena pública, un cambio fundamental que han hecho ha sido "un plano hacia el final de la actuación" que no terminaba de encajar. Otro de los cambios ha sido en la propia canción, añadiéndole un deje con el consigue llevarse la canción más a lo personal. El juego de luces como adelantábamos también cobrará importancia. Pues uno de los momentos más mágicos será cuando cante "Mi niño cuando me muera, que me entierren en la luna", donde un foco iluminará a la representante.

Respecto al vestuario, ya conocimos en el primer ensayo el traje que lucirá. Un diseño de Paola de Diego con el que mantiene su esencia y que hace referencia a una arquera con un corpiño armadura.

"Si el otro día nos sentimos como en casa, hoy estábamos directamente en el salón, en la cocina", decía Blanca Paloma tras su segundo ensayo. Ahora sí, ya está todo listo para conquistar Liverpool.