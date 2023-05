Las fotos de Shakira y Tom Cruise que han revolucionado las redes

Fin de semana intenso para Shakira. La de Barranquilla, que se ha mudado recientemente a Miami para arrancar una nueva etapa de su vida, ha sido la gran protagonista de los titulares de estos días. Porque si en la madrugada del sábado se convertía en la primera artista latina que recibía el Premio Billboard Mujeres Latinas en la Música como Mujer del Año, en la madrugada de este domingo sus fotos junto a Tom Cruise han terminado de revolucionar las redes.

Ambos se dejaron ver juntos en el GP de Miami de Fórmula 1. Una simple coincidencia (probablemente invitados por una misma escudería que posee uno de esos preciosos palcos VIP) a la que decenas, por no decir cientos, han querido sacar punta. Nada extraño y nada incorrecto teniendo en cuenta que ninguno de los dos tiene pareja conocida en estos momentos.

La colombiana estuvo junto a sus hijos en la carrera automovilística y su simple presencia ya se convirtió en todo un fenómeno acaparando los objetivos de las cámaras. Porque la atención mundial lleva puesta en ella desde hace más de un año cuando su vida dió un giro de 180 grados.

Una circunstancia de la que habló durante la ceremonia de entrega de los prestigiosos reconocimientos antes mencionados. Porque Shakira ha aprovechado sus minutos frente al micrófono para 'cambiar' el premio Mujer del Año que le entregaba la revista estadounidense Billboard y crear unos nuevos nuevos: El Año de las Mujeres. Después de recibir su premio de manos de su compatriota Maluma, la solista se reivindicó a sí misma y a todas sus compañeras en una industria tan competitiva como la musical.

Este fue su discurso íntegro en el que habla de su fallida relación y cómo la música cambió su perspectiva:

Shakira with her son and Tom Cruise in Miami Grand Prix 2023 F1#shakira pic.twitter.com/WqsvEMChA4 — G (@GHQ170) May 7, 2023

"Muchas gracias. Esto es demasiado para mí. Como bien saben ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en los que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Porque es un año en el que me he dado cuenta de que las muejeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado? Alguna vez que por ejemplo que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mi me ha pasado más de una vez

Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya una no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma

Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres. Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse. Solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal y puede cantar con rabia, bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas. Eso solo lo puede hacer una mujer.

Hay una mujer muy especial para mí, la que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy que es mi madre. Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año sigues de pie con tu amor sin límites. Para mí, mami, tu has sido la Mujer del Año así que este reconocimiento va para ti. También va para mis hijos, Milán y Sasha porque por ellos quiero ser mejor mujer cada día. También va por ustedes mis amigas porque me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas. PAra todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos, Claudia, eres una de ellas.

Para mí, más que celebrar la Mujer del Año tendríamos que celebrar el Año de las Mujeres. Porque las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir, y aunque haya alguno por ahí que se queje, ya no hay marcha atrás porque juntas hemos dado un paso al frente. Y con cada paso que damos de la mano somos más libres y plenas. Gracias por este reconocimiento que comparto con todas las mujeres increíbles que yo considero hermanas y que tanto me han enseñado porque conocen su vulnerabilidad pero también su fuerza