2656 días sin nuevo disco de Rihanna y otrxs artistas que se lo tomaron con calma

Hemos estado esperando a las actuaciones de Rihanna en la Super Bowl y en los premios Oscar para ver si la cantante aprovechaba dos de los mayores eventos en la industria del entretenimiento y el espectáculo para sorprendernos pero no ha habido suerte. El esperadísimo disco (R9) de la intérprete de Barbados sigue resistiéndose a ver la luz y parece que seguirá siendo así al menos un tiempo visto el nuevo embarazo de la solista.

En una industria musical cuyo ritmo de consumo se ha acelerado notablemente y en el que las canciones (o los singles, si lo preferís) tienen una duración más efímera aún existe un reducto de intérpretes que mantiene la calma. Son artistas cuyo ritmo creativo no obedece a las modas y que han mantenido a sus fans esperando largos periodos de tiempo hasta que por fin sus nuevos trabajos han visto la luz.

Rihanna: 2656 días sin R9

Hemos perdido la cuenta de las noticias que hemos publicado esperanzados por informaciones de su entorno, filtraciones cercanas, rumores y declaraciones... Todas apuntaban a finales de 2021, a mediados de 2022, a su regreso en 2023... Pero nada.

Nuestra fe sigue intacta y soñamos con que este año sea el definitivo en el que vea la luz el tan rumoreado doble disco de Rihanna. Ese en el que por un lado ha volcado todas sus inquietudes musicales y sonoras y en otra ha explotado su versión más comercial. Un doble proyecto en el que una parte estaría dedicada a la música más mainstream con la que volver a conectar con el éxito y las listas de ventas y otro álbum en el que experimentara con sonidos como el reggae, la electrónica o el hip-hop.

En las entrevistas previas, la cantante ya dejó claro que no lanzaría el álbum hasta que no estuviera satisfecha del todo con la grabación del mismo. Y a juzgar por las palabras de Rihanna a AP esa sensación parece que está cada vez más cerca por lo que el lanzamiento podría producirse próximamente aunque, probablemente, nunca antes de su maternidad.

En este 7 de mayo, Día de la Madre en 2023, son ya 2656 días sin su nuevo álbum. Y pese a nuestras esperanzas, sería raro que Rihanna publicase un disco grabado hace años después de que su situación personal haya cambiado tanto en los últimos años.

Beyoncé, 2288 días entre Lemonade y Renaissance

Quizá no hizo tanto ruido la ausencia discográfica de Beyoncé como la de Rihanna pero pasaron 6 años entre el anterior álbum de estudio de Queen Bey, Lemonade, y el más reciente, Renaissance. Ese periodo no fue de ausencia total de la música ya que lanzó su segunda gira conjunta con Jay Z como The Carters y estuvo preparando sus nuevos trabajos.

Porque Renaissance vio la luz anunciado como una trilogía de los diferentes estados de ánimo de la intérprete en los años de la pandemia mundial. A todo este trabajo y a su proyecto conjunto hay que sumarle la situación familiar en la que dió a luz a sus gemelos.

Y si hay similitudes entre estos paréntesis de Rihanna y de Beyoncé (familia, pandemia, grabación pausada...) se debe a que su status de estrellas les permiten esa desconexión mientras su increíble fandom se mantiene expectante a la espera y siempre responde cuando se produce el regreso.

Amaia Montero, 1801 días desde Nacidos para creer

Es un caso excepcional porque su regreso musical parecía que estaba a punto de producirse hace algunas semanas. La cantante había estado trabajando muy duro en el estudio dando vida a sus nuevas canciones y en su cuenta oficial de Instagram llegó a presentar su nueva canción.

Marcadores a cero era el título del regreso de Amaia Montero que se escuchaba de fondo en su publicación en Instagram: "Intentarnos cambiar es arder bajo el mar, o el final de un mal cuento, Despejar la ecuación es bajar el telón, marcadores a cero. Si me dan a elegir entre Tokio o París, yo me quedo contigo. Porque hablar no es saber, ni quedarse querer, ni siquiera un motivo. No voy a tener piedad, no voy a controlar, creo que podemos ser algo más. Vamos a dejarlo estar, el tiempo lo dirá. Sólo quiero ser tu estrеlla polar. Somos invencibles, somos libres, somos incrеíbles, dos problemas y una solución. Quiero decirte "Te quiero", quiero que contigo quiero, te quiero, te quiero tanto como tú".

Sin embargo, la solista tuvo que parar las máquinas para priorizar su salud mental, algo fundamental y por el que todos lxs que conocemos a Amaia Montero debemos volcarnos con ella y apoyarla.

Desde Nacidos para creer han pasado casi 5 años y contamos las horas para que por fin podamos celebrar los 25 años de Amaia Montero junto a la solista donostiarra. "Voy a volver, lo daré todo como siempre" posteó en sus redes. Y allí estaremos todxs para disfrutarlo.

Shakira, 2172 días sin nuevo disco pero con muchas canciones

Si hasta ahora hemos visto ejemplos de artistas que se tomaron con calma sus nuevas producciones motivando no solo un silencio discográfico sino también un silencio musical, el ejemplo más parecido y contrario lo tenemos en Shakira.

Porque la de Barranquilla lleva 2172 días sin publicar un nuevo álbum de estudio pero no ha parado de lanzar canciones. Temas en solitario, colaboraciones para discos de otros artistas y hasta su famosa sesión junto a Bizarrap para reventar los récords latinos.

Ahora solo falta por confirmar cuándo verá la luz el 12º álbum de estudio de la colombiana con todas las canciones que han visto la luz en los últimos meses y que han puesto bajo el foco el terremoto personal que ha vivido en 2022. ¿Cuándo recibiremos Deseo inherente?

Bruno Mars, en solitario no (pero sí como Silk Sonic)

Para que nadie piense que sólo son artistas femeninas las que deciden tomarse con calma su proceso creativo, no podía faltar en este reportaje la figura de Bruno Mars. El artista hawaiano publicó en noviembre de 2016 su último trabajo discográfico en solitario.

Desde entonces han pasado casi 6 años y medio, es decir 2361 días sin nuevo álbum de estudio bajo su firma. Aunque este paréntesis temporal tiene trampa porque el artista decidió unir fuerzas junto a Anderson .Paak para dar vida a Silk Sonic.

En este supergrupo que suena a Bruno Mars pero que no es Bruno Mars lanzó An evening with Silk Sonic también en noviembre de 2021. Una aventura diferente para un artista diferente al que también le gusta madurar su música antes de lanzarse a los escenarios.