Manuel Cortés, atendido por los servicios médicos en ‘Supervivientes’ la semana en la que desvela un pacto

Los concursantes de Supervivientes 2023 llevan ya muchas semanas en Honduras expuestos a todo tipo de calamidades. Hambre, cambios de temperatura, aislamiento… una experiencia extrema que empieza a pasar factura en alguno de ellos.

Lo hemos visto este domingo en Conexión Honduras. Llegaba la prueba de recompensa y Laura Madrueño anunciaba que “como veis, está Diego porque Manuel está con el médico, le están haciendo una revisión médica, nada grave, que nadie se preocupe, está todo controlado".

Diego sustituía en la prueba a Manuel, que era por parejas. Él y Alma Bollo luchaban por la recompensa, un kit de sándwiches con cremas de todo tipo. Y parece que el cambio no fue nada mal porque lograban convertirse en los vencedores y ganar esa comida que Manuel no va a poder compartir con Diego que se ha convertido en el expulsado definitivo de la semana.

Tranquilizando a la madre

“Tranquila porque tu hijo Manuel está bien. Ya está con los demás en la playa. Tuvo una indisposición intestinal, pero ya está recuperado”, le decía Ion Aramendi a Raquel Bollo en plató que se había quedado en ascuas por la noticia de su hijo.

Antes de acabar el programa, el presentador volvía a conectar con los concursantes y tenía la oportunidad de hablar con Manuel y preguntarle por su salud.

"Un poco mejor, me ha dado mucha pena no poder disputar la prueba con todos mis compañeros porque disfruto mucho de estos días y justo antes de salir he tenido un momento bastante chungo, pero gracias a Dios al equipo magnifico que hay aquí se ha solventado rápido", explicaba sobre lo que había sucedido.

“No me quiero ir de aquí ni con agua fría, así que, muy bien", terminaba diciendo sobre lo recuperado que se encontraba. Y más lo estará al saber que tiene comida que solo podrá compartir con su hermana.

Descubrimiento

Eso sí, muchos cuestionan la pelea que ha tenido estos días con Raquel Arias en la que parece haber dejado entrever que comparten representante y que fuera habían pactado no nominarse entre ellos.

Raquel pudo salvarle en las nominaciones, pero decidió apostar por Bosco. El hijo de Raquel Bollo lo ha considerado una traición y asegura que le ha dado una cuchillada. La audiencia no está muy contenta con esa información sobre el posible pacto entre los hermanos y Raquel.

Veremos si al final, esta revelación no les acaba pasando factura.