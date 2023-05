Diego Pérez, Artùr Dainese o Jaime Nava, uno de los tres deja de ser concursante en ‘Supervivientes 2023’

El jueves pasado, los concursantes de Supervivientes se quedaron en shock cuando vieron aparecer en la palapa a Jaime Nava y Artùr Dainese, dos de los primeros expulsados de esta edición. Se enteraron de que llevan casi dos meses viviendo en Playa de los olvidados y que, semana a semana, han ido expulsando al resto de sus compañeros.

Por fin llegó la tan esperada para ellos reunificación, claro que antes, tenían que someterse a un último duelo, en esta ocasión, con Diego Pérez que se convertía en el último expulsado.

La novedad es que, esta semana, no irían a Playa de los olvidados, sino que vivirían en un corralito junto a sus compañeros. Y así han transcurrido estos últimos días. Sabían que este domingo, uno de los tres volvería definitivamente a España y los otros dos, volverían a convertirse en concursantes de pleno derecho.

Expulsado definitivo

Antes de conocer la decisión de la audiencia, los tres recibieron la sorpresa de contactar con alguno de sus familiares. Un chute de energía para enfrentarse a la decisión final.

“Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que el expulsado definitivo sea… ¡Diego!”, anunciaba Ion Aramendi. “Lo sabía, no pasa nada”, era su primera reacción. “Qué putada brother”, soltaba Artùr.

“Yo creo en el destino, está todo escrito, ha tenido que ser así. Como dice mi padre, que me estará viendo, para atrás ni para coger carrerilla. Me voy muy orgulloso, con la cabeza arriba, me lo he pasado genial y a tope”, decía tranquilamente.

La razón

“Como dije el pasado jueves en palapa, fue por el conflicto en el que estaba yo en medio. Le pedí perdón a Asraf por no ser claro, pero son mis principios de lealtad de amigo”, expresaba cuando Ion le preguntaba el porqué de su expulsión

“En este caso el conflicto era con la pareja de un amigo mío, que es Ginés, y lo volvería a hacer una y mil veces. Sé que a la gente no le habrá gustado, pero yo soy así, no puedo cambiar y jamás puedo hacer algo que perjudique a un amigo y no me arrepiento y me voy con la cabeza muy alta”, añadía.

Está claro que no ha sabido ganarse el cariño del público y el jueves dará todas las explicaciones necesarias ya en España.