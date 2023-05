Ana Rosa desvela la verdadera razón para estar en las tardes de Telecinco: “Que Dios reparta suerte”

Ana Rosa Quintana va a ser el rostro que más vean los espectadores y espectadoras de Telecinco a partir de septiembre. La famosa periodista tendrá un nuevo programa en la cadena para sustituir el espacio que deja Sálvame. Y es que, tal y como anunció en exlusiva El Mundo el pasado viernes 5 de mayo, el famoso programa del corazón presentado pro Jorge Javier Vázquez emitirá sú última entrega a mediados de junio.

Mediaset restructurará el contenido de las tardes de la cadena, dándole a Ana Rosa un nuevo espacio a partir de septiembre. Este lunes, 8 de mayo, tres días después del bombazo, Ana Rosa ha hablado por primera vez de esta noticia en su programa matinal.

"A ver tengo que decir que ha salido una información en El Mundo que es totalmente cierta", empieza diciendo Ana Rosa. La presentadora continúa diciendo que a partir de septiembre la veremos por partida doble: "Haré mudanza a las tardes, pero no voy a dejar la mañana. No os hagáis ilusiones que voy a seguir dando guerra. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estaré en la mesa política y que Dios reparta suerte".

De este modo, Joaquín Prat sustituirá a Ana Rosa Quintana durante el tiempo que ella no esté en plató. La periodista estará solo en la parte política para cubrir las elecciones.



La razón por la que Ana Rosa ha aceptado

"Me lo ha pedido la cadena. Le tengo que agradecer a la cadena 19 años en esta empresa. De apoyo, de éxito y de tranquilidad. Creo que cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver un poco de lo que me ha dado", ha terminado diciendo sobre la verdadera razón por la que ha aceptado este cambio.

Con estas palabras Ana Rosa deja clara la alianza que tiene con Mediaset. Y es que al final llevan casi 20 años trabajando juntos.