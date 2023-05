Take That, Katy Perry y Lionel Richie ponen el broche final a la coronación de Carlos III

Si la monarquía es uno de los principales productos que el Reino Unido exporta al exterior, algo similar se puede decir de su cultura popular, que siempre tiene un hueco cualquiera que sea la celebración de turno, desde los Juegos Olímpicos a una coronación.

El fin de semana ha estado repleto de festejos para la coronación del rey Carlos III y la reina Camila de Inglaterra, los cuales manifestaron estar "muy conmovidos" por las celebraciones realizadas.

"Los dos están profundamente agradecidos a todos aquellos que ayudaron a convertirla en una ocasión tan gloriosa y a los muchos que salieron en gran número para expresar su apoyo en Londres y en el exterior", destacaba el Palacio de Buckingham en un comunicado.

El colofón a los festejos se produjo ayer por la tarde con el Concierto de la Coronación, frente al Castillo de Windsor, en el que una variopinta selección de artistas musicales ofrecía el contrapunto pop y desenfadado a la solemnidad de la coronación.

Katy Perry, ayer, durante su actuación en el concierto de la coronación. / Chris Jackson/Getty Images

Con un escenario con forma de Union Jack (la bandera del Reino Unido), el concierto estuvo presidido en el palco de honor por los reyes Carlos III y Camila, que estuvieron acompañados por el príncipe Guillermo, el heredero de la Corona, además de por otros miembros de la realeza.

Lionel Richie arrancó unos pasos de baile al monarca con su 'All Night Long'. / Chris Jackson/Getty Images

El espectáculo, que fue organizado por la BBC, sin excesiva coherencia musical pero vistoso y ligero, reunió a cantantes como Katy Perry con viejas glorias como Lionel Richie y Take That, frente a un público de 20.000 personas, elegidos por sorteo, que también ha presenciado interpretaciones de artistas clásicos como Andrea Bocelli, que interpretó junto a Bryn Terfel el himno oficioso del Liverpool, You'll never walk alone, y el pianista Lang Lang.

Bryn Terfal y Andrea Bocelli durante el Concierto de la Coronación. / Chris Jackson/Getty Images

Además, también intervinieron algunos personajes del séptimo arte. Uno de los James Bond más recordados de la gran pantalla, Pierce Brosnan, apareció en un mensaje grabado para recordar al público algunos datos curiosos sobre el monarca, como que ha sido el Príncipe de Gales que más tiempo ha ostentado ese título en la historia, más de 64 años.

También en mensaje grabado apareció a bordo de un cazabombardero la superestrella hollwoodiense Tom Cruise, que quiso decirle a Carlos que "de piloto a piloto, puede ser mi compañero de vuelo ('wingman')", en alusión al pasado militar del monarca.

En el peculiar batiburrillo del espectáculo no faltaron los teleñecos de la cerdita Peggy y la rana Gustavo, que hicieron estallar en carcajadas al mismísimo rey del Reino Unido.

Los drones luminosos crearon formas en el cielo de la noche londinense. / Leon Neal/Getty Images

Más allá de las actuaciones musicales, las mayores muestras de asombro las provocaron el vuelo de los drones luminosos que crearon formas en el cielo de la noche londinense.