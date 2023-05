Cazzu cumple un sueño junto a Alicia Keys: “El crossover que no sabíamos que necesitábamos”

Alicia Keys es una de las artistas más importantes en la música R&B de los últimos tiempos. La de Nueva York acumula decenas de premios y éxitos como No one, Girl on Fire y If I Ain't Got You, entre muchos otros. Cazzu está en uno de los mejores momentos de su carrera. Acaba de estrenar su último álbum, Nena Trampa (Deluxe Edition); y hace unas semanas anunció su embarazo subiéndose al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires.

Aparentemente, las dos artistas no tienen nada en común. Pero recientemente han sorprendido a muchos con una actuación juntas en la que han desprendido talento y sensualidad a partes iguales. Y es que Alicia Keys ha dado un concierto en Buenos Aires el domingo 7 de mayo para el que ha querido contar con la compañía de Cazzu.

La argentina salió al escenario cantando una versión de Nada, el tema que comparte con Lyanno, Rauw Alejandro y Dalex. Tras acompañarla hasta el primer estribillo del tema, Alicia Keys empezó a interpretar Underdog. La actuación continuó con Cazzu versionando en español una parte del tema de la norteamericana. Una interpretación sin duda muy sorprendente y especial.

Cada una manteniendo su esencia y su estilo pero unidas al mismo tiempo. Cazzu y Alicia Keys han presentado una actuación que ha dejado a los fans de las artistas sin palabras. "No fue en un metaverso, fue en Movistar Arena", "El crossover que no sabíamos que necesitábamos" y "Esto es realmente icónico" son algunos de los comentarios que destacan en redes sociales.

Cazzu también ha querido mostrar su agradecimiento a Alicia Keys por la invitación. "Ayer me pasó esto, que ni la imaginación me había alcanzado para soñarlo ♥️", ha confesado la argentina. "¡Alicia Keys eres la persona más bonita que he conocido nunca! Gracias", ha expresado la cantante en sus redes sociales.

Alicia Keys se encuentra enfocada en su gira Alicia+Keys World Tour 2023, con la que este mes de mayo recorrerá algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Además de los conciertos que ya se han celebrado en Brasil y Argentina, la neoyorquina pasará por Chile, Colombia y México. No solo esto sino que en verano, la intérprete de No One pasará por más de 20 ciudades de Estados Unidos con su Keys to the Summer Tour.

Y a ti, ¿qué te ha parecido la actuación de Cazzu y Alicia Keys?