María Castro propone un planazo para padres con niños amantes de los super héroes: “Un sitio flipante”

El Día de la Madre cada uno lo celebra como considera oportuno y eso nos lleva a descubrir planes de todo tipo. María Castro ha compartido el suyo, en familia y que puede servir de inspiración a cualquier padre con niños, sobre todo, sin son amantes de los super héroes.

“Y así acabo el día de la madre… con una cena en un sitio del que no os puedo dejar de hablar!!!! Porque es todo un plan para disfrutar comiendo rico, en un sitio FLIPANTE! Seas o no seas amante del cómic (yo no lo soy), creo que te va a conquistar!!!”, compartía en sus redes sociales.

Junto a estas palabras, un vídeo en el que podemos ver a la familia de la actriz disfrutar del restaurante que se llama Cómic Planet y está en Madrid.

Lista de checks

“La decoración es una pasada, las mesas completamente tematizadas y auténticas, la comida (americana) tremendamente rica (PROMETIDO) y la tienda de merchandising, para perderse!”, comentaba.

“Puedes elegir mesa en la reserva, la nuestra fue la de la súper heroína que más se parece a mí (la pelirroja hiedra), pero lo más impactante de todo es que es un GATITO ROBOT el que te trae la comanda jajajjaja! Lo más!”, continuaba explicando totalmente emocionada.

Y claro, no podía dejar de hablar de la comida: “Os aconsejo mis quesadillas rellenas, como de costilla de cerdo con barbacoa, porque eran de un sabor brutal! Y el postre de queso, con caramelo salado y pretzels, cuidado!!!!!ÑAM!”.

Y que nadie piense que se va a dejar el sueldo en este sitio. “Nos costó unos 20 euros por cabeza, (el menú de las niñas, riquísimo y muy currado es de 10’50), que luego siempre me preguntáis”, informaba.

Así que, padres y madres con falta de inspiración para disfrutar de nuevos planes con sus hijos, ya podéis tomar nota.