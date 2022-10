María Castro encuentra a su doble y al ver la foto Paula Echevarría, Máximo Huerta o Miren Ibarguren alucinan

Los actores y actrices están acostumbrados a trabajar con dobles para las escenas más peligrosas. Pero una cosa es tenerlo en el terreno profesional y otra, que te encuentren a tu gemelo un día cualquiera. Es lo que le ha sucedido a María Castro.

“Dicen que todos tenemos un doble… lo que no sabía es q me lo iba a encontrar sin buscarlo y tan ‘relativamente cerca’… en Pamplona!!!!!”, compartía la actriz en sus redes sociales.

“Se acercó a mí, con la intención de decirme eso de: hola, dicen que me parezco a ti”’, pero no hizo ni falta, porque al verla CASI ME DA UN PASMO!!!!!!”, confesaba lo que sintió al ver a su doble.

“La sensación de mirarse en un espejo, sin tener uno delante, me resultó un poco fantasmagórica incluso: mismo pelo, mismo rizo y color, misma sonrisa, misma altura y tipo, casi misma edad (37 años ella, 40 yo), dos hijos ambas, y mismos estudios universitarios (profes de educación física) Y me da, por el rato que pude hablar con ella, que misma inagotable energía!!!”, explicaba sobre todas las cosas que les unen.

María ha querido hacer un llamamiento en redes para ver si consigue localizarla: “Encima ella se llama Ana, mi personaje en la función que ayer vino a verme!!! Si me lees, ponte en contacto conmigo… porque siendo genéticamente supongo que casi iguales, igual algún día necesitamos una de la otra… y si no al menos, podremos echarnos unas risas, cada vez que recordemos el encuentro del ayer!”.

Suponemos que, con la emoción del momento, no cayó en pedirle en ese momento sus datos. “Pues hala… a seguir con la gira por Pamplona, hoy Alssasua, y a seguir conociendo gente … no sea que haya más ‘yos’ por el mundo”, terminaba escribiendo junto a varias imágenes del encuentro.

Alucine generalizado

Y claro, si ella alucinó, les ha pasado lo mismo a muchos de sus amigos y compañeros.