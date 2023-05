En el último debate de ‘La isla de las tentaciones’ saltó otra bomba de Marina

Marina y Álex forman una de las parejas más inestables y algunos dirían que tóxica de la última edición de La isla de las tentaciones. Fue la pareja que peor se despidió en el programa cuando empezaba la aventura. Las infidelidades planeaban sobre su relación y la frialdad entre ellos era patente.

Poco tardaron en caer en la tentación, los dos. Ella empezó a tontear con Manu que se destapó como un chico posesivo y celoso que no aguantó que también se acercar a Miguel de Hoyos y acabó abandonando el programa.

Él parecía completamente enamorado de Yaiza a la que dejó, incluso, que le tatuara su inicial en un costado del pecho. Y no dudaron en disfrutar de sus sesiones de sexo en la villa.

El caso es que mientras caían en otros brazos, seguían pensando el uno en el otro y, aunque en la hoguera final decidieron irse por separado, en el avión de vuelta a España ya volvieron a reencontrarse para sorpresa de Yaiza que se sintió engañada.

Ruptura en el reencuentro

Al reencuentro llegaron como pareja con una historia de infidelidades por medio. Y salieron de allí rompiendo nuevamente después de que Manu asegurara que se había acostado con Marina.

Ahora tocaba ver en qué punto estaban en este ida y vuelta en el último debate. En esta ocasión llegaron separados, aunque contando que tras el reencuentro lo habían vuelto a intentar sin conseguir que lo suyo saliera adelante.

Por lo visto, Marina se enteró de que Álex había estado tonteando con Valeria, una soltera de la quinta edición del programa. Eso provocó la que parece la ruptura definitiva.

Álex y Marina no parecía que tuvieran ganas de dejar los reproches a un lado. Manu enseñó los mensajes que, según él, prueban su historia con marina. Y Álex enseñó cómo se había tapado el tatuaje de Yaiza con otro tatuaje.

Nueva historia bomba

Pero, ahí no acababa la cosa porque Samu, el tentador que más cerca había estado de Elena en la villa, conectaba con el plató para contar que se había liado con una de las chicas.

Jugaban a las adivinanzas con las chicas, menos Elena, que había abandonado el plató porque tenía que coger un AVE. Finalmente, Sandra Barneda preguntaba quién había tenido una historia con Samu de las cuatro que quedaban y era Marina la que se levantaba.

"Fue algo puntual. En la isla hubo buen rollo, era una amistad. Meses después, vine a Madrid a vivir y uno de los días me comentó Marina de vernos porque había buen rollo. Fui a cenar con ella, con su hermana, con el novio de su hermana”, contaba el tentador ante las risas de todo el plató. Y es que el piso de la hermana ha dado mucho juego. Es el mismo en el que Manu asegura que tuvo algo con ella.

Problemas con la cobertura hicieron que Samu no pudiera terminar la historia. “Fuimos a una discoteca y luego a casa", terminaba de contar Marina.

Una vez terminada la historia Barneda le decía a Marina que esto de la casa de su hermana había sembrado la duda sobre la historia que contaba Manu. “No, porque si hubiera sido así lo hubiera contado, como esto”, aseguraba Marina.

Y Álex decía que no lo hubiera contado porque en ese momento estaba con él. “Que no estaba contigo, que me pusiste los cuernos con una chica antes”, se defendía Marina.

Está claro que en esta pareja no está todo dicho porque son muy dados a darse baldías oportunidades.