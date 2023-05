Parece que la Elena que salió de ‘La isla de las tentaciones’ ya no existe

Elena fue una de las grandes sufridoras de la sexta edición de La isla de las tentaciones. Casi desde el principio tuvo que ver cómo su chico, David, su Ken particular, del que estaba completamente enamorada, le era infiel con María.

Tuvo que ver imágenes de su novio con la tentadora acostándose por todos los rincones de la casa y cómo se reían juntos, incluso, de su banda de Barbie. Le costó un disgusto enorme que le llevó, incluso, a desmayarse en una de las hogueras.

Cuando se enteró de que su madre había ido a cantarle las cuarenta, cogió fuerzas para enfrentarse a él en una hoguera de confrontación y darle carpetazo a su historia.

El reencuentro

David, se convirtió en el concursante más odiado de la edición. En el reencuentro, vimos que las cosas entre ellos lejos de mejorar, estaban peor que nunca. David salió al paso acusándola a ella de haberle sido infiel antes de ir al programa.

En ese mismo programa le declaró su amor a María con la que seguía seis meses después. Ahora, tres meses después, hemos comprobado que aquel amor que surgió en República Dominicana sigue creciendo.

La nueva Elena

Pero hay algo que ha cambiado y es Elena que entró a plató feliz y confesando que está enamorada. En cuanto a David, aseguró que “no le guardo rencor, para mí es indiferente. Sí, lo he pasado super mal, pero como ya lo he olvidado, me es indiferente”, admitía.

La psicóloga del programa, Arantxa Coca quiso saber si esta experiencia le había dejado alguna huella emocional de cara a afrontar su nueva relación. “Siempre he tenido miedos, pero la verdad es que la pareja con la que estoy ahora me da esa confianza que nunca me ha dado nadie”, aseguraba.

“Yo aquí no pinto nada, solo vengo por contrato, lo único que quiero es acabar el programa, ...No volver a ver a estos dos personajes en mi vida, y seguir con mi novio en París y siendo feliz”, aseguraba. Y, de hecho, se fue de plató antes de que acabara el programa porque tenía un AVE que coger.

Parece que ambos han encontrado el amor, aunque tal vez, no de la mejor manera posible. Pero de todo se aprende.