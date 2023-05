El mosqueo de Jordi Cruz en 'MasterChef 11' por la falta de humildad de dos concursantes: "Es una vergüenza"

En el programa de la noche del lunes de MasterChef 11 hubo una nueva expulsión, la de una de las favoritas de esta nueva edición: Marta. A la aspirante no le fue nada bien en el cocinado de la anguila y tuvo un problema más que destacado; la cocción.

Pero no solo hubo despedidas en este primer programa de la semana. También hubo un desencuentro y, en esta ocasión, no fue entre los propios aspirantes, sino entre dos delantales blancos y uno de los jueces.

El tremendo enfado de Jordi Cruz en MasterChef 11

Jordi Cruz es, sin duda, uno de los miembros del jurado de todas las ediciones de MasterChef con más temperamento. Y eso es algo que saben los espectadores y, por supuesto, también los aspirantes.

Y aunque estamos acostumbrados a ver sus críticas, sus comentarios estrictos y algunas de sus reprimendas, no se suele mostrar cabreado. Por eso llamó tanto la atención el programa de la noche del lunes, cuando el chef estalló contra dos concursantes.

Los delantales blancos se encontraban en la primera prueba del programa, en la que tenían que cocinar por parejas unidos con unas esposas. Uno de los dúos, formado por Jorge Juan y Ana, debía preparar una pasta wonton con queso y, pese a que ambos trabajaron en equipo, no pudieron terminar su plato.

Ambos señalaron que tan solo les había faltado "un par de minutos" para terminar de emplatar, pero lo cierto es que el resto de sus compañeros sí pudieron completar sus recetas a tiempo. Fue tal la desolación de Ana, que esta le espetó a Cruz que no iban a presentar su plato: "No hemos puesto ni comida y vamos a poner pegatinas...".

Ante esto, el chef se acercó deprisa a su mesa y les instó a terminar de emplatar lo que tuviesen hecho, pese a las quejas de Jorge Juan y Ana. "Y si es una vergüenza, más de a mí, que vienen unos comensales que no van a comer", les recriminó.

Sin embargo, la aspirante buscaba por todos los medios no presentar su preparado, lo que provocó la irritación del chef: "No quiero faltas de respeto, no la pagues conmigo". Ante este desencuentro, el resto de compañeros trataron de animar a la concursante.

Pero llegó el momento de presentar ante el jurado su plato, lo que la pareja tanto temía. "Lo sentimos, pero la hemos liado", dijo Ana nada más mostrar su elaboración. Pero sus escuetas disculpar no sirvieron para ablandar a Jordi Cruz.

"¿Qué habéis hecho en 75 minutos que justifique no presentar nada y que justifique hacer el ridículo?", les espetó. "Deberías recuperar un poco de la humildad de esta tan buena que traíais al principio y nos entenderíamos mejor. Poneos las pilas porque esto es una vergüenza", añadió.