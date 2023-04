El mal rollo entre los concursantes se convierte en el protagonsita de una prueba de 'Masterchef 11'

Masterchef 11 ha llegado a La 1 de TVE cargado de malos rollos. Desde que empezó la nueva edición del talent de cocina de Shine Iberia y la televisión pública, el casting escogido por el jurado para converitirse en concursantes de pleno derecho no ha dejado de mostrar públicamente sus desaveniencias, protagonizando, semana a semana, momentos de lo más incómodos como los que se emitieron en el programa del pasado lunes, cuando los espectadores pudieron ver dos enfrentamientos: uno protagonizado por fray Marcos y Larraitz y otro por Jorge Juan y Jeremy.

El primer enfrentamiento empezó cuando los jueces le preguntaron a Luca por su relación con sus compañeros justo antes de arrancar la prueba de exteriores que se realizaba frente al Oceanogràfic de Valencia. El joven concursante aseguró que tenía buen rollo con algunos de ellos y que otros, como fray Marcos, le dan exactamente igual porque no le transmiten nada.

Fue entonces cuando este pareció enfadarse y recriminó públicamente que en la casa se dijeran cosas como que los cristianos les hacen muchas gracia, algo que hizo que Larraitz se sintiese aludida y levantase la mano para tomar la palabra.

"Fue una conversación que yo tenía con Jorge Juan. Si él está presente y se da por aludido, no es problema mío, porque yo estaba hablando con un compañero con el que tengo confianza sobre un tema... Que dijo, 'joe, qué graciosos los cristianos que solo os acordáis de Dios cuando estáis malos o os vais a morir'", sostuvo la vasca para justo después, lanzar una grave acusación sobre el religioso.

"No sé para qué se mete. Porque considero que no hace cosas coherentes con el oficio que él tiene supuestamente... Porque es que yo ya no sé si lo tiene o no. Digo totalmente en serio que creo que es un actor", sentenció Larraitz dejando bien patente que este año en los fogones reina de todo menos la paz y la armonía.

Jeremy vs Jorge Juan

Otra muestra de que entre los concursantes de Masterchef 11 están saltando chispas fueron las pullas varias que Jeremy y Jorge Juan se lanzaron también antes de la prueba de exteriores. El jurado les preguntó qué tal la relación entre ellos y Jeremy aseguró que con algunos de los aspirantes a Masterchef no tenía una relación muy fluida porque no entendía su humor.

Jorge Juan pareció sentirse aludido con estas palabras y saltó enseguida para exponer, en tono irónico, que los demás sí entendían el suyo. Entonces, Pepe le dio la palabra y este explicó él no entiende tampoco el humor del joven cuando dice cosa como "hay que ponerle una cabra para que se la cepille".

"¿Pero cuándo he dicho yo eso", respondió enseguida Jeremy, asegurando después que él jamás había comentado ninguna cosa parecida.

La pareja de concursantes se enzarzó entonces en una discusión en la que ambos defendían que el otro no tenía derecho a hablar del uno hasta que finalmente Jeremy decidió pedirle perdón a Jorge Juan si este se había sentido ofendido y zanjó la discusión. Eso sí, a la vista está que entre ambos no hay nada de feeling y a juzgar por lo sucedido, nos atrevemos a decir que este enfrentamiento no será el último que protagonicen entre fogones...