¿Qué le ha pasado a Pablo Motos? Así lo explica en 'El Hormiguero': "Esta vez ha sido gorda"

Esta semana ha empezado fuerte para El Hormiguero. Además de contar con unos invitados a la altura de Marta Díaz, Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo (de UPA), Pablo Alborán y Esther Cañadas, Pablo Motos sorprendió a toda la audiencia al aparecer con un cabestrillo en el brazo. ¿Qué le ha pasado?

Para saber la respuesta hay que remitirse a comienzos de la semana, cuando el propio presentador anunció en sus redes sociales que había tenido que ser operado de urgencias. "Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto", explicó en su tónica de humor habitual.

Ya entonces adelantó que esa misma noche detallaría, en pleno directo del programa, qué es lo que le ha pasado a Pablo Motos. Y así fue. Al comienzo de El Hormiguero, en su monólogo inicial de costumbre, el valenciano explicó lo que le había ocurrido.

El Hormiguero / Atresmedia

Pablo Motos: "Me ha salvado de una gorda"

"El viernes, practicando boxeo, me rompí el 90% del tríceps. Es una avería muy seria y como quedaba solamente un hilito sujetando el músculo, me tuvieron que operar de urgencia", contó. "Todavía estoy un poco afectado, pero una vez más me ha salvado de una gorda el mejor cirujano de España, el doctor Ángel Villamor. No he conocido a nadie así en mi vida", continuó.

"Una vez más, me ha salvado la vida Ángel Villamor y su equipo. Los médicos buenos son los héroes más valiosos de nuestra sociedad", Pablo Motos nos explica lo que le ha ocurrido #MartaDíazEH pic.twitter.com/yPWWTRxTIi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 8, 2023

"Si no llega a ser por él podría haber perdido toda la fuerza del brazo para siempre", recalcó Pablo Motos e incidiendo en la labor realizada por el profesional. "Esta vez ha sido gorda", recalcó. Asimismo, el presentador quiso destacar la humanidad de otra de las profesionales, Mayte Ocaña, cuando él "entró en pánico" al llegar a quirófano.

"Lo cuento para subrayar lo importante que es la amabilidad en los médicos y en las enfermeras en los momentos en que los pacientes estamos indefensos, muertos de miedo y sin saber qué va a ser de nosotros. Seguramente eso no se estudia en la carrera, pero os aseguro que es lo que marca la diferencia en un momento así", concluyó.

Tampoco se olvidó de agradecer el trabajo que realizó el resto de su equipo sanitario y tuvo unas palabras especiales para su mujer, Laura Llopis: "Gracias también a mi mujer que siempre pone la nota de humor cuando las cosas están jodidas".