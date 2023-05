Las big five de Eurovisión descansan hoy: el motivo por el que España no participa en las semifinales

¡La cuenta atrás ha empezado! Ya ha llegado el mes de mayo y todos los eurofans tienen los nervios a flor de piel. Y es que no es para menos, tras la actuación de Blanca Paloma en el Benidorm Fest 2023 todas las miradas están puestas en la gran final de Eurovisión que se celebrará este 13 de mayo de 2023 en Liverpool y en saber con qué puesto volverá a casa. La representante de España ya ha vivido los dos ensayos previos al festival: en el primero nos dejó ver su traje elegido para subirse al escenario, así como su firmeza en la actuación, pero en el segundo, con los 30 segundos exclusivos que compartió RTVE nos adelantó lo que sería su puesta en escena... ¡y madre mía!

Aunque sabemos que hay países que pasan directos a la gran final de este sábado, no sabemos cuáles son el resto que los acompañarán y que se dejarán la piel en el escenario. Para ello, se celebrarán dos semifinales: la primera este martes 9 de mayo y la segunda este jueves 11, en cada una de ellas se enfrentarán 15 países en busca de su pase. De ahí saldrán los 20 países que disfrutarán de la gran noche del festival de la canción. No obstante, tan solo hay cinco países que pasan directamente a la final, además del país anfitrión: España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, los mismos que forman el Big Five.

Pero, ¿por qué? El Big Five cuenta con dos ventajas sobre el resto de países participantes. Por un lado, tienen el pase directo a la final de Eurovisión cada año, por lo que no necesitan tener que enfrentarse al resto de países. Por otro lado, tanto España, Alemania, Francia, Italia como Reino Unido tienen la ventaja de poder votar en las semifinales eligiendo a los países que se enfrentarán en Liverpool.

Aunque algunos piensan que estos cinco países forman parte del Big Five porque son aquellos con los que nació el Festival de Eurovisión, lo cierto es que esta afirmación no es cierta. Se trata de los países que más contribuyen económicamente para poder realizar la emisión de Eurovisión.

Las canciones del Big Five para Eurovisión 2023

Blanca Paloma, representante de España al ritmo de EaEa

Blanca Paloma - Eaea | Official Music Video | Eurovision 2023

Lord of the Lost, representantes de Alemania con Blood & Glitter

Lord Of The Lost - Blood & Glitter- Eurovision 2023

Mae Muller, encargada de representar a Reino Unido con I Wrote A Song

Mae Muller - I Wrote A Song - Eurovision 2023

La Zarra, representante de Francia en Liverpool

La Zarra - Évidemment - Eurovisión 2023

Marco Mengoni, seleccionado como representante de Italia en Eurovisión